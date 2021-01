Il futuro dell'Italia post Covid passa anche dalla ripresa delle nascite

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 16:35

La preoccupazione sul futuro ha scoraggiato molte giovani coppie dal mettere al mondo dei figli

l Covid non ci dimostra solo tutta l’. È anche una sorta di cartina di tornasole delche abbiamo generato nel mondo fra. E soprattutto è un meccanismo imprevisto e terribile che sta sconvolgendo l’economia e le nostre abitudini più comuni. Per restare ai temi di nostro interesse, pensiamo a come la pandemia ha praticamente cancellato i viaggi e il turismo, mettendo in ginocchio alberghi e ristoranti. Ma tutto ciò non basta: il coronavirus ha anche innescato una bomba sociale i cui effetti sono forse al momento incalcolabili. Ci riferiamo allache, soprattutto in Italia, uno dei Paesi con più anziani al mondo, avrà, anche se le istituzioni e i politici non se ne curano.Eppure è un problema gigantesco su cui l’Italia dovrebbe porre la più alta attenzione. Ma nel Recovery plan , che tanto fa discutere il mondo politico, non se ne tiene conto, né a livello di scenari, né per investimenti ad hoc. E, tanto per sottolineare il disinteresse generale verso questo tema, ricordiamo che del giàapprovato a giugno per sostenere le nascite, ad oggi non ci sono ancora i decreti attuativi.Come ricorda il direttore di Panorama della Sanità, Sandro Franco , può sembrare un paradosso, ma mentre ogni giorno attendiamo con ansia il bollettino dei contagiati, ci è scivolato quasi addosso l’ultimo rapporto dell’Istat pubblicato qualche giorno prima di Natale che avverte che siamo al crollo sotto la soglia psicologica dei 400mila nuovi nati per anno. Come dire, ci sono. Del resto il, uno dei più bassi in Europa. E non è che, come pensava forse qualcuno, i vari lockdown abbiano spinto gli italiani a fare più figli. Anzi, la comprensibileha scoraggiato molte giovani coppie e, vista la riduzione delle occasioni di socialità anche fra i giovani, è molto probabile che ci sia stato unE con la crisi economica che ci aspetta nei prossimi mesi è difficile immaginare che ci possa essere una controtendenza. È anzi probabile che la...Visto che il pianeta è fin troppo abitato e la sovrappopolazione è una delle cause del disastro ecologico, qualcuno potrebbe anche rallegrarsi se in Italia facciamo meno figli. In meno si sta sulla terra, meglio sarebbe per tutti. Il problema è che da noi, a differenza di quanto avviene in Asia, in America Latina o in Africa,Sta di fatto che col problema nascite/morti dobbiamo al più presto avere a che fare. I figli, come scrive Panorama della Salute, sono una «priorità per il nostro Paese dove ancora prevale il concetto che fare figli sia una scelta privata e non un». Fare figli non può essere un “lusso” dei più ricchi (che in genere hanno superato i poveri nel numero di figli). E non ci si deve arrendere all’ineluttabilità di questa tendenza. In Francia ad esempio politiche intelligenti da anni hanno permesso di fare crescere la popolazione ed avere in prospettiva un minor “peso” economico di anziani caricato sulle spalle dei “giovani”.In una prospettiva che tenga conto dell’aspetto demografico, almeno a breve termine, bisogna anche. Serviranno sempre più medici, infermieri e assistenti sociali per curare una popolazione che invecchia. Andranno al contrario posti rigidissimi. Qui avremo a breve un effetto opposto a quello della demografia: avremo una moria di ristoranti per la crisi generale causata dalla pandemia (fallimenti e drastico calo della clientela, con meno disponibilità economiche ) e un. Si tratta di giovani che già prima del Covid difficilmente trovavano occupazione. Si dovranno contingentare le iscrizioni alle scuole alberghiere rendendo moltoed inserendo magaricome una cucina più attenta alle esigenze delle persone anziane, più facilmente affette da varie patologie.Certo parlare di come riformare gli istituti alberghieri può sembrare una goccia nel mare rispetto al problema gigantesco della denatalità, ma anche questo è un intervento fondamentale che dovrebbe servire da esempio per tante altre iniziative da prendere. E da qualche parte bisogna pure partire. E se non si farà nulla, che domani nessuno si lamenti se saremo costretti a...