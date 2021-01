Gli imprenditori guardino al futuro per rilanciare la ristorazione in crisi

Primo Piano del 14 gennaio 2021 | 08:35

Un pensiero doveroso ai ristoranti di domani

Vincenzo Butticè

, portavoce Fiepet-Confesercenti Lombardia e cofondatore Ristoratori Uniti non ha dubbi: la crisi c'è e la ristorazione è stata investita da un'onda d'urto devastante. Ma qualche, oltre che a livello politico, lo stanno facendo e lo hanno fatto anche i ristoratori.Le bacchettate di Butticè mirano soprattutto a colpire quegliche ritenevano la ristorazione italiana solida e forte e che, soprattutto, nel corso di questi mesi hanno continuato a chiedere e lamentarsi per situazioni dell'immediato, senza guardare minimamente al futuro.Secondo Butticè c'è spazio per recuperare e progettare al meglio i prossimidella ristorazione italiana, la quale deve slegarsi dae tabù che si porta dietro da tempo.Aprire non ci basta più, la situazione e la congiuntura sono ormai insostenibili sotto l' aspetto economico e finanziario con l'aggravante che il disagioè ormai dentro una spirale bellica. L'impresa ha come obiettivo la realizzazione ricavi da tradurre inalla spoglia dei costi, e l'impresa stessa ha sempre obiettivi razionali che rispondono a sequenze analitiche chiare e definite. Lo scenario sociale ed economico del Paese è fortemente condizionato dall’impatto, ed è destinato ad aggravarsi per la contrazione del mercato, dalle minori disponibilità e dal sentimento della paura.Parto dalla definizione di impresa: azione di ampia portata, che presenta rischi e richiede, tentare un'impresa, ovvero riuscire nell'. Il Covid ha distrutto la possibilità diaziendale a tutto tondo, la, settore caratterizzato tra gli altri aspetti da una forte volatilità e intangibilità, sembrerebbe ancora più segnata dall'impossibilità di pianificare e programmare. Gli effetti del Covid condizionano lo stato sociale ed economico , quindi il miliardo diannui prodotti dalla ristorazione italiana subirà una forte contrazione a causa dalla imminentedel mercato del lavoro.Aver assunto come punto cardine il sostegno alè stata una scelta umana e condivisa ma poco performante, fosse stata messa al centro dell’agendala centralità dell’importanza di creare, quindi le aziende come in, probabilmente l’imminente implosione avrebbe subito meno ripercussioni. Una minore disponibilità economica condizionerà la possibilità die in casi di contrazione l’agenda di spesa della famiglia avrà un ordine di priorità moltoe meno emozionale. Il mercato attivo che resisterà sarà poco per tutte le aziende e solamente quelle dotate di linee programmatiche e diavranno maggiori probabilità di resistere all’onda d’urto di forza indescrivibile. Le marginalità delle aziende, già risicate a causa di un sistema impregnato da storture eeconomiche e caratterizzato dastrutturali, saranno ancora più condizionate in negativo per la relativa contrazione della domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi. Le risicate marginalità non consentiranno di mantenere un sistemae strutturato su modelli operativi e organizzativi poco performanti.Sfatando tredella ristorazione. Primo tabù: la ristorazione italiana era sana e performante prima del covid. Secondo: meglio il dito della luna. Terzo: la ristorazione non ha bisogno di visioni e di futuro, vive del qui e adesso. Continuando pensare al ristorante così come l'abbiamo vissuto negli ultimi trent'anni significa essere corresponsabili di un. Mentre l'agenda politica litiga sulla gestione dei 222 miliardi gli imprenditori della ristorazione non avanzano nessuna proposta in quest'ottica, nessuna proiezione, solamente concentrati e distratti dal qui ed ora. La necessità di riscrivere, rimodulare e proiettare la ristorazione nei prossimi trent'anni deve toccarci da vicino, riaprire è fondamentale ma proteggere il convalescente da possibili traumi lo è di più., e la società sarà contrassegnata da un impoverimento storico e senza precedenti, con le regole e le procedure esistenti vuol dire “condannare acerta molte più aziende di quelle già compromesse”.Pensare che riaprendo torneremo a fare 1 miliardo e 80mila pasti all'anno e che la moneta circolerà con la stessa intensità e che il Covid sarà un lontano ricordo è una puraSì, unire le diverse anime, cosa già fatta con #e con tutti gli interlocutori e rilanciare unacaratterizzata dacerte ed adeguate su due assi temporali, il primo per far fronte all', quali:a) indennizzo alle aziende fino al punto di pareggio al netto di ristori e cassa integrazione;b) esenzione tasse e imposte per tutto il 2020 e 2021;c) esenzione cartelle esattoriali per il 2020 e 2021;d) accesso al credito e trasformazione dei crediti contratti su piano trentennale;f) riduzione oneri contributivi ed assistenziali in modo sostenibile e fattibile ( -50%)Il secondo, policy della ristorazione da convogliare in una legge quadro che impattino su materie come:1. Formazione e istruzione2. Ricerca e sviluppo3. tributarie e fiscali,4. economico-finanziarie5. risorse logistiche6. aree normative in termini di concessioni7. area igienico/sanitarie e di controllo8. risorse umane, reclutamento, gestione e investimento sulle stesse.9. Digitalizzazione10. Impatto ambientaleEvitare decisioni di pancia! C’e una, l’obiettivo non è sconfiggerla ma arrivare a terra ferma, avremo dei danni ma si potrà ricostruire. Sfruttiamo questo tempo per riscrivere la ristorazione italiana per i prossimi