Aiuti a chi investe nella ristorazione. Una spinta alla ripartenza tra benefici fiscali e crediti d'imposta

Pubblicato il 20 gennaio 2021

a chinelle, come ad esempio. A condizione che si tratti dicostituite, appunto, sotto la forma di. Tra i benefici fiscali: la nondi redditi di capitale e redditi diversi soggetti ordinariamente, ad imposizione sostitutiva. E in caso di, da quest'anno è possibile fruire a certe condizioni di un, come riporta Italia Oggi, ha posto in consultazione la bozza di circolare sui piani di risparmio a lungo termine (Pir) dedicati aiI soggetti interessati hanno tempo fino al 16 febbraio 2021 per inviare le propriee proposte all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it Il documento di prassi è finalizzato, essenzialmente, ad approfondire leche si sono succedute dalla prima norma contenuta nella legge di Bilancio del 2018 attraverso gli interventi effettuati con il34 del 2019 e con l'introduzione, da parte della legge di bilancio 2021, di uno specifico credito di imposta nel caso in cui gliproducano minusvalenze.La parte iniziale del documento passa in rassegna le caratteristiche principali dei Pir, precisando come diano la possibilità di ottenere alcuni(quali la non tassazione di redditi di capitale e redditi diversi soggetti ordinariamente, ad imposizione sostitutiva) a fronte di ben determinate tipologie dia finalità di. Detti investimenti possono essere effettuati sia inovvero apportando somme che rappresentano debiti per il soggetto che le acquisisce.Una delle condizioni per fruire dei benefici fiscali è mantenere l'investimento per almeno. In relazione agli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, viene descritto quanto previsto dalladiper il 2019 che ha introdotto nuovi vincoli alla disciplina dei Pir al fine di indirizzare le risorse verso leViene poi illustrato quanto previsto dalle ulteriori previsioni normative in materia dei cosiddetti Pir alternativi, con particolare rilievo a quanto previsto dai commi da 221 a 225 della legge di bilancio per il 2021.Detta disposizione in relazione alle entità costituite a far data dall'1 gennaio di quest'anno, ha introdotto la possibilità di fruire di un credito di imposta pari alle eventuali minusvalenze relative agli investimenti effettuati entro la fine del 2021 a condizione che gli stessi siano mantenuti per un quinquennio.Dettoè utilizzabile in dieci periodi di imposta pro quota nelladeirelativa al periodo di imposta nel quale è realizzata la minusvalenza. L'utilizzo avviene mediante compensazione e, in caso di incapienza dell'imposta lorda può essere riportato a nuovo. Peraltro, questo arco temporale è generalmente quello previsto per ottenere iinizialmente delineati in relazione alla non imposizione di alcune tipologie di redditi che, come detto, ordinariamente sarebbero tassati con imposizione sostitutiva nell'ambito dei redditi die dei redditi diversi.