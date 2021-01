Si amplia la platea che riceve il Reddito di cittadinanza. 2,9 milioni di italiani ne beneficiano, in crescita del 3,3%

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 11:29

A dicembre 2020 crescono i beneficiari del Reddito dicittadinanza: +3,3%

La distribuzione del Reddito

Le prospettive

economica e sociale morde sempre più le caviglie degli italiani che, per farvi fronte, si rivolgono alloper ottenere il. Secondo i dati, a dicembre 2020 il numero delle famiglie beneficiarie di questa misura di sostegno al reddito èdel +3,3%. A conti fatti, 240mila in più per un totale di 1.249.809a cui corrispondono circa 2,9 milioni di individui.Un dato che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, l' impatto negativo dellada coronavirus sul tessuto socio-economico del Paese. A febbraio 2020, infatti, in periodo pre-Covid, le famiglie beneficiarie del sussidio erano meno di un milione.A livello geografico, come riporta un articolo del Corriere della Sera, il 61% delle famiglie e il 65% degli individui che percepiscono il Reddito o la pensione di cittadinanza risiede al. Gruppi di persone che possono contare su undi circa 573 euro al mese nel caso in cui percepiscano il Reddito di cittadinanza e 253 euro mensili nel caso della Pensione di cittadinanza (erogata a circa 137mila nuclei famigliari).Per una fotografia completa della situazione, si devono poi aggiungere i percettori del, misura introdotta ad hoc per contrastare le conseguenze economiche della pandemia. Questa forma disi rivolge a quelle fasce con redditto basso, ma non così tanto da permettergli l'accesso alle suddette misure di. A incamerare almeno una mensilità del Reddito di emergenza, a dicembre 2020, sono state 292mila famiglie per un totale di 702mila persone coinvolte. La misura, introdotta per la prima volta dal decreto Rilancio, è stata successivamente prolungata dal decreto Agosto e integrata dal primo decretoTirando le somme, a fine 2020 il numero delle persone coinvolte superava abbondantemente i 3,5 milioni di unità.destinati a crescere in un 2021 ancora alle prese con la pandemia (nonostante la partenza della campagna vaccinale) e in cui lo Stato dovrà mettere sul piatto una cifra compresa fra 1-1,5 miliardi di euro per sostenere la misura. Cifra che si somma ai quattro miliardi già stanziati per i prossimi nove anni dalla legge di. Manovre appese alla sorte delche, dopo il passaggio sulla fiducia in, dovrà approvare un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro con cui finanziare il decreto Ristori V. Una deviazione che finirà per pesare ulteriormente sul deficit 2021, ora ritoccato al 9% del Pil rispetto al 7% indicato dalla precedente Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza).