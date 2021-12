Dalla Legge di Bilancio spunta un fondo da 150 milioni per il turismo

La Legge di Bilancio si avvia a prendere forma. Il Governo ha presentato un emendamento omnibus in Senato che recepisce l’intesa raggiunta sul taglio delle tasse, soprattutto quelle relative al lavoro, e i fondi per il contrasto del caro energia. Nelle pieghe del testo novità anche per il modo del turismo, per cui è prevista la creazione di un fondo di aiuti ad hoc.

Per turismo, spettacolo e automobile previsto un fondo ad hoc di 150 milioni di euro

150 milioni per turismo, spettacolo e automotive

A tal proposito, la somma messa sul tavolo è pari a 150 milioni di euro per il 2022. Obiettivo: sostenere «gli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile gravemente colpiti dall’emergenza Covid». Il fondo è istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento economico i ministeri dello Sviluppo, della Cultura, del Turismo e dell’Economia sono chiamati a definire le modalità di assegnazione dei fondi e le procedure per l’erogazione delle risorse.

Stop all'Irap per 835mila autonomi

L’intervento più corposo, però, riguarda il tema delle tasse sul lavoro. In particolare: stop al pagamento dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) per 835mila autonomi (circa il 41,2% della platea complessiva). Esentati dal pagamento anche «le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni». Una fetta di 1,3 milioni di lavoratori da cui, però, vanno esclusi quanti utilizzano il regime forfettario o di vantaggio. Il tutto per un valore pari a 1 miliardo nel 2022 e 1,2 miliardi nel 2023.

Le aliquote dell'Irpef passano da 5 a 4

Viene ritoccata anche l’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) le cui aliquote passano da 5 a 4:

al 23% per i redditi fino a 15mila euro

al 25% per i redditi da 15 a 28mila euro

al 35% per i redditi da 28 a 50mila euro

al 43% per i redditi oltre la soglia dei 50mila euro

Per i redditi fino a 15mila euro rimane anche il bonus di 100 euro che viene mantenuto, in parte, anche per i redditi fino a 28mila euro affinché non ci siano contribuenti che ci rimettano con il mix tra nuova Irpef, detrazioni e assorbimento del bonus.

Caro bollette, le famiglie possono rateizzare i pagamenti

Infine, sul fronte del caro energetico, il Governo punta a contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti per famiglie e imprese derivanti dall’aumento dei prezzi del gas che, a cascata, spinge all’aumento la componente dell’energia elettrica. Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. In caso di inadempienza, toccherà alle imprese fornitrici proporre un piano di rientro rateizzato senza interessi. Per questa misura dovrebbe essere riservato un miliardo di euro (che si vanno a sommare ai precedenti interventi sullo stesso tema ormai arrivati a circa 8 miliardi di euro).