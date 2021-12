A New York triplicano i contagi: bar e ristoranti abbassano le saracinesche

Lunghe file di persone a Brooklyn attendono di effettuare il test molecolare mentre i ristoranti a Brooklyn vengono chiusi temporaneamente uno dopo l’altro a causa del dilagare dei contagi legati alla variante Omicron. Per molti newyorkesi è come rivivere l’incubo del 2020, quando la Grande Mela è stata l’epicentro dell’epidemia di Covid-19.



«É davvero spaventoso. Ed è molto preoccupante, stavamo sperando che andasse meglio e invece stiamo ricominciando o forse sarà anche peggio», spiega Jolanta Czerlanis, residente a Brooklyn e impiegata nella ristorazione, venuta a fare un tampone perché ha dei sintomi.





Chiudono ancora bar e ristoranti

L'incubo del 2020

«Mi ricorda molto marzo 2020 - spiega Spencer Reiter assieme a Katie Connolly, abitanti di Brooklyn, entrati in contatto con amici poi risultati positivi - ho ascoltato molte cose, ma è vero. Vedere queste file in attesa per la prima volta è un po’ come tornare a dove abbiamo iniziato».



«Sì - aggiunge Katie - è davvero inquietante. È la stessa sensazione di quanto accaduto all’inizio». «É molto frustrante, ma non c’è niente che puoi davvero fare. Quindi dobbiamo semplicemente andare avanti, fondamentalmente. Ma sì, è fuori dal nostro controllo ancora una volta, il che è spiacevole», sottolinea Spencer.

