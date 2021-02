eCommerce, nuove tasse. Dall'1 luglio la direttiva sulle vendite a distanza

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 15:25

C

Dall'1 luglio 2021 entra in vigore la nuova direttiva europea sul commercio a distanza

La direttiva europea

La nozione di vendita a distanza

on l’esecuzione di una direttiva del 2017, tutti gli stati membri dell’Unione Europea adotteranno nuovein tema di. In particolare, dal primo luglio di quest’anno, la deroga alladelle vendite a distanza nel paese Ue del consumo varrà solo per le imprese che non superano i 10mila euro annui (rispetto alla precedente soglia dei 35mila euro).Lacomunitaria (la 2455) sul commercio elettronico punta a rendere più chiaro il tema delladell’imposta sul valore aggiunto dei beni, uno degli aspetti che ha sempre posto le piattaforme di beni e servizi online in contrapposizione con le aziende che sviluppano un business brick&mortar. In particolare, la direttiva fa chiarezza su chi deve pagare cosa: per tutte quelle attività che superano i 10mila euro di(cumulativi di tutte le vendite effettuate nell’Ue) all’anno, l’Iva da pagare è quella del Paese di consumo del bene o del servizio venduti. Per gli altri, rimane valida l’Iva del paese in cui ha sede l’azienda. Un’applicazione, quest’ultima, facilitata dall’introduzione del regime fiscale semplificato dello sportello unico(One stop one shop).Oltre alla questione fiscale, la direttiva europea ha il merito di introdurre esplicitamente la nozione di “” sia per il mercato comunitario che per quello delle importazioni da paesi terzi. La definizione prevede che siano considerate vendite a distanza, «ledi beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando ilinterviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo del trasporto o della spedizione a destinazione dell’acquirente».