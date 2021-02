Pace fiscale, si avvicina la data X. Dall'1 marzo tornano le cartelle

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 10:46

Dal primo marzo scatta l'invio delle cartelle esattoriali





Le scadenze da onorare

I rischi per i contribuenti

anca poco all’, giorno in cui ilitaliano comincerà a bussare alle porte dei contribuenti italiani. In quella data, circa due milioni di persone dovranno pagare la o le rate concordate per la: rottamazione ter (per cui c’è tempo fino all’8 marzo), chiusura delle liti pendenti o definizione agevolata dei processi verbali di contestazione.Più nel dettaglio, l’inizio del mese di marzo coincide con il versamento delle rate dellae delin scadenza nel 2020 (a patto che quelle del 2019 siano state saldate) che prevedono una periodizzazione già scritta: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.A queste si aggiungono le due date della seconda e terzadel saldo e stralcio scadute il 31 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 maa causa della pandemia. Rate che prevedono un 2% diannuo, non calcolato per il periodo di proroga.Ilora è quello di una congestione delle scadenze di pagamento. Un’eventualità che potrebbe mettere in difficoltà i. Nonostante lo spostamento dal 10 dicembre all’1 marzo delle varie scadenze, infatti, la crisi economica che ha attanagliato il Paese a causa dellasanitaria non ha permesso di recuperare liquidità nel periodo invernale. Tanto che, per chi non dovesse farcela, potrebbe scattare il meccanismo didalla rottamazione o dal saldo e stralcio nel momento in cui il debito non venga tempestivamente pagato.Per chi non riuscisse a onorare il proprio debito con lo Stato, sono previstedel 30% sulle rate non versate a cui si aggiungono gli interessi legali per chiudere le liti pendenti.