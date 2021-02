Pace fiscale, verso il rinvio. Attese novità dal decreto Ristori

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 11:51

La nuova scadenza per l'invio delle cartelle dovrebbe essere fissata per fine aprile

Pace fiscale rinviata

Ristori? Serve un nuovo meccanismo

Le partite Iva

uella che sembrava la data X per l’invio dellealle imprese, l’1 marzo, ora non lo è più. Il Governo Draghi comincia a muovere i primi pezzi sulla scacchiera e punta dritto sul nuovoper lasciare il proprio segno . Sperando di raccogliere anche un po' di consenso fra bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere che proprio su questo punto avevano ingaggiato una forte dialettica con il precedente esecutivo.Atteso in Consiglio dei ministri alla fine di questa settimana, il decreto ristori conterrà diverse: dagli aiuti agli esercizi commerciali al pacchetto lavoro, dai fondi alla sanità agli interventi per enti locali e scuola c’è spazio anche per il rinvio delle sette rate della . In particolare, il rinvio riguarderebbe le cinque rate relative alladelle cartelle esattoriali e due relative al. In ballo, circa 950 milioni di euro dovuti da 1,2 milioni di contribuenti.Un nuovo rinvio sembra quindi alle porte e dovrebbe spostare di almeno un paio di mesi ladei crediti vantati dallo Stato e precedentemente dilazionati per far fronte alla crisi economica innescata dalla. Differimento che, invece, non dovrebbe toccare ledi 50 milioni fra cartelle e avvisi fiscali. L’idea è comunque quella di non ingolfare il sistema economico con una selva di scartoffie. Da qui la volontà del nuovo Governo di lavorare a un diluizione delle nuove notifiche nei prossimi due anni, altrimenti – come riporta il Sole 24 Ore – il ritmo di invio dovrebbe rispettare ritmi di tre-quattro milioni di atti al mese.Per riuscire nell’impresa, però, il Governo ha pocoa disposizione. Per essere esecutivo, il provvedimento deve entrare in vigore entro il primo marzo. In questo modo, con il rinvio a fine aprile, la riscossione si allineerebbe allo stato diprevisto fin qui.In parallelo, l’esecutivo lavora al nuovodei ristori. Assecondando le richieste degli amministratori locali, dovrebbe essere prevista una copertura anche alle chiusure imposte a livellocosì da non discriminare i diversi territori investiti dalla pandemia. In generale, la novità dovrebbe essere rappresentata daidi calcolo degli aventi diritto ai ristori che sarebbero indentificati in coloro che, nel 2020, abbiano perso il 33% del fatturato. Limite che supera la divisione dei codicie potrebbe integrare nella platea dei benificiari anche gli iscritti agli ordini professionali.Per le, invece, superando le distinzioni dei codici Ateco, il decreto Ristori aprirebbe le porte dei finanziamenti a tutti quei settori che per motivi di stagionalità (come i professionisti della ristorazione o del turismo) non sono rientrati fra i beneficiari. Apertura ancora teorica. Attualmente non si conoscono ancora idi riferimento per determinare il calcolo del fatturato sul quale verranno decisi i ristori. Guardando a quanto fatto nel 2020, però, è possibile immaginare che la percentuale di perdita che dà accesso ai ristori sia sempre quella del 33%. Da capire se rimarrà il limite massimo dei 5 milioni di ricavi.