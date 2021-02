Atalanta-Real Madrid, vince il Covid. 3mila tifosi allo stadio, e i controlli dove erano?

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 11:02

L

Tifosi fuori dallo stadio prima del match

Stadio chiuso, 3mila persone assembrate all'esterno

Le istituzioni dove erano?

Bergamo non è l'unica piazza disobbediente

Allora si riaprano anche i ristoranti

devastata dal Covid, la Bergamo capitale mondiale della, la Bergamo ferita, soffocata, che per due mesi si è accesa solo delle sirene delle ambulanze, la Bergamo del #molamia, la Bergamo del sacrificio, del lavoro, della dedizione degli operatori sanitari e non solo, la Bergamo che si stava rialzando ha offerto nella serata di mercoledì un’immagine poco edificante.La serata per il capoluogo e per la sua gente era storica perché la squadra della città, l’, che è una fede, una religione, una madre e una speranza affrontava negli ottavi di finale della Champions League (la più prestigiosa competizione calcistica per club) ilche nel mondo del pallone è come dire la Ferrari per le automobili, lo Champagne per i vini, la pizza per il mondo del, insomma il non plus ultra delle squadre.Naturalmente gli stadi non sono aperti al pubblico, ma la voglia di vivere almeno per un attimo l’atmosfera dellaera troppa e 3mila tifosi si sono radunati in uno dei piazzali fuori dal- la casa dell’Atalanta - prima del fischio di inizio per salutare l’arrivo del pullman con i giocatori, incitarli con cori, caricarli con qualche fuoco d’artificio, dargli coraggio con qualche fumogeno. Tutto bellissimo, tutto nella norma, tutto anche tranquillo considerando la fama un po’ troppo “facinorosa” della frangiadel tifo organizzato, se non fosse che siamo ancora nel bel mezzo della pandemia la quale, proprio poche ore prima del match, ha bussato ancora alla porta di Bergamo e(le due città più ferite dai contagi da febbraio) per aprire la terza ondata Lapiù banale e spontanea è: come è possibile che nessuno sia intervenuto prima o durante l’assembramento? E dire che leerano schierate come di consueto attorno allo stadio per garantire, appunto, l’ordine pubblico . Qualcosa si era mosso nel corso della giornata, con l’che aveva amichevolmente raccomandato i tifosi a vivere un evento così bello e storico nelle proprie case dato che il tam tam per trovarsi era già circolato sulledei tifosi.Bastava? No. L’Ats è sicuramente un organismo che ha voce in capitolo, ma di certo non è quello che ha il compito di scendere ina monitorare la situazione. Spettava, semmai, alle istituzioni locali, regionali o nazionali garantire la sicurezza di tutti , senza appelli o proclami, semplicemente agendo. Perché, ad esempio, non limitare l’accesso all’area attorno allosolo ai residenti (come già accadeva in tempi pre-Covid nei giorni della partita per chi transitava in auto)? Bastavano alcune transenne e qualche agente, senza tanta, badando solo alla sicurezza sanitaria.Erano tanti, troppi i tifosi.fermi in qualche metro quadrato sono un numero che non ha niente a che fare con altre situazioni che vengono denunciate sui Navigli, nei luoghi della movida o - ancor più distante - nei bar e ristoranti. E qui si viene al punto focale: come è possibile accanirsi sui con chiusure prolungate e protocolli pignoli fino allo sfinimento e poi consentire manifestazioni del genere? Anche perché quella di Bergamo non è certo l’unica che ha riguardato il mondo dello sport. In principio fu Napoli che si radunò fuori dallo stadio comunale in occasione della morte del suo dio, Diego Armando Maradona. Poi ancora i tifosi dell’Atalanta al(Bg) il quartier generale dei nerazzurri; infine - prima dell’episodio di mercoledì - era toccato ai tifosi diche si erano trovati attorno a San Siro domenica pomeriggio mentre sul prato verde, all’interno dello stadio, si stava giocando il derby.Al di là dei discorsi “di pancia” che potrebbero pendere dalla parte del “” condannando chi non rispetta le norme dei decreti e di buon senso oppure del “volemose bene” che comprende chi ha voglia di normalità, viene da chiedersi se forse questo non sia un altro spunto per discutere su come gestire la pandemia e farla coincidere con la pazienza ormai persa della gente. Perché non aprire bar,, stadi, cinema, teatri ovviamente facendo rispettare protocolli, mascherine, distanziamento così da “contenere” e controllare più facilmente la gente dandole la possibilità di riassaggiare un po’ di normalità? Questo non solleva lecomunque dal controllare il rispetto delle norme fuori dai locali, cosa che non è mai stata fatta e sulla quale gli imprenditori hanno più volte alzato la voce.A monte, forse, andrebbe rivisto l’approccio almeno discusso. Sperare di sconfiggere ile contare sul rispetto delle regole da parte della gente non è una missione fattibile, è come sperare che l’Atalanta in trasferta riesca a sconfiggere i mostri sacri del Real Madrid ribaltando ildi ieri sera (0-1, per la cronaca). Per due mesi, l’anno scorso, gli italiani sono stati esemplari eppure ilnon è certo sparito. Perché non provare a convivere con il virus, contando sui vaccini e conquistandosi i cittadini anche con qualche