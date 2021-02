La Cina guarda al biologio. Una nicchia in forte ascesa con il made in Italy ricercatissimo

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 11:30

C

L'attenzione alla salute e al ruolo del cibo hanno impresso un importante effetto-traino per i prodotti biologici

La richiesta di garanzie di sicurezza e salubrità

La quota bio cresce tra chi è stato in Italia

L’interesse per il bio è ancora molto concentrato nelle high-tier cities e nell’upper class



La piattaforma Ita.Bio è strategica

Alce Nero è certificata China Organic dal 2009, marchio che attesta la certificazione di tutta la filiera più il sito produttivo

I prodotti Rigoni di Asiago in Cina crescono in modo continuativo

Stefano Brescianini

on un valore di, larappresenta ilper consumo di, l’8% sul totale delle vendite globali di prodotti bio. Sebbene rappresenti ancora una(in Cina circa l’1,2% della spesa alimentare era a marchio bio nel 2019), il trend è in forte ascesa dal 2013 (). Il Covid-19 ha rappresentato un fattore di accelerazione del consumatore per benessere,per la sua salvaguardia, fattori che hanno impresso un importante effetto-traino per i prodotti biologici. Sono questi alcuni dei dati di cui si è discusso nei giorni scorsi nell’ambito delpresentato in occasione del secondo, ha l’obiettivo di fornire dati, informazioni e servizi a. L’interesse verso il bio in Cina lo conferma il “segno più” che contraddistingue in modo trasversale tutti i numeri del settore:coltivati secondo il, in crescita del +188% in soli 8 anni, nonostante rappresentino ancora solo lo 0,6% sul totale della superficie agricola complessiva.Un'attrazione però ancora molto concentrata nelle high-tier cities e nell’upper class, tanto che l’incidenza complessiva del bio sul totale del carrello è di 1,2% nel 2019 (era solo 0,7% nel 2014) e laper prodotti biologici n(negli Stati Uniti è di 125 euro e in Italia 58 euro). Ma l’ascesa è veloce e ilrisponde alla crescente richiesta delle famiglie cinesi di(il 46% afferma che sarà sempre più attento alla qualità dei prodotti che mangia), tanto che ilprevede di incrementare lada qui al 2025.A tal proposito, l’Italia risulta al primo posto tra i Paesi che producono i prodotti di maggiore qualità secondo il consumatore cinese, sia relativamente ai prodotti alimentari in generale (del food and beverage) che per quelliIl 19% dei consumatori cinesi dichiara di aver acquistato almeno una volta nell’ultimo annoTale propensione all’acquisto raddoppia tra chi ha avuto una esperienza di visita nel nostro Paese . Tra i turisti che negli ultimi anni sono stati in Italia, la. L’interesse per il bio made in Italy è più forte tra chi ha una maggiore propensione agli acquisti online, tra i più giovani e nell’upper class.Ma quali sono i prodotti più promettenti per il bio made in Italy?(in primis latte per l’infanzia),, ma anchei assieme a pasta e prodotti da forno sono le categorie per cui i consumatori cinesi cercano le garanzie del bio e quelle su cui l’italianità è un valore aggiunto.«La crescente propensione anche del mercato cinese verso alimenti di qualità italiana e biologici certificati rappresenta un’importante, con notevoli potenzialità di sviluppo nei prossimi anni che possono interessare anche le imprese ancora non certificate che vogliono diversificare la loro offerta e sviluppare nuovi mercati – ha dichiarato, segretario generale di- Per questo la disponibilità di una piattaforma comeè strategica per il sistema Italia, considerando che il comparto biologico è regolato da norme e sistemi di certificazione che fuori dall’Ue e dagli accordi di equivalenza già sottoscritti necessitano di specifiche competenze, oltre che di relazioni dirette con i sistemi di certificazione in loco che, come nel caso della Cina, si rivelano spesso complessi e rigorosi. L’accordo già sottoscritto tramitecon l’organismo di certificazione cinese, il supporto di Bologna Fiere China e l’attività di analisi dei mercati svolta in collaborazione con, integrata al sistema Ice e al desk dedicato attivato da Federbio, forniscono alle aziende italiane che vogliono avviare o consolidare la presenza sul mercato cinese, informazioni,per orientare con successo le proprie strategie commerciali e incrementare le esportazioni del bio made in Italy».In rappresentanza del nostro mondo produttivo, hanno partecipato al webinar«Nel 2006 – ha ricordato, export area manager di– è nata Alce Nero Asia Ltd, joint venture con quote paritetiche tra Alce Nero e Denis Group che dal quartier generale di Singapore coordina le strategie di sviluppo del marchio in tutto il far east. La nostra mission è proporrecome necessita` imprescindibile. Alce Nero Spa produce in Italia e Alce Nero Asia Ltd, attraverso le società operative e commerciali del Gruppo Denis importa, promuove e vende in loco. Alce Nero è oggi un. Il Giappone, in particolare, è il Paese, dopo l’Italia, in cui Alce Nero ha raggiunto i migliori risultati sia in termini di vendite, sia di notorietà». La gamma di prodotti di Alce Nero comprende circa 400 referenze tra secco, fresco e congelato.dal 2009, marchio che attesta la certificazione di tutta la filiera (materie prime agricole) più il sito produttivo.«Produciamo 100% bio – ha sottolineato, direttore vendite internazionale di– Abbiamo ilche ci premette di gestire ogni fase del processo di lavorazione, dalla coltivazione della materia prima fino all’imballaggio del prodotto finito e alla sua distribuzione. La sfida che Rigoni di Asiago ha affrontato entrando nel mercato cinese riguarda in particolar modo i, come le spalmabili. Una vera sfida in quanto la abitudini alimentari dei consumatori cinesi non prevedono l’utilizzo di panificati e complementari come confetture e creme dolci. Ma la garanzia delle materie prime, la sicurezza del brand made in Italy e la conferma della certificazione cinese hanno consentito ai nostri prodotti di crescere in maniera continuativa. Consiamo stati il primo produttore europeo di confetture a ottenere nel 2018 la».«Quello del vino è unin Cina – ha annotato, general manager della cantina biologica brescianae presidente del– Non è una bevanda tradizionale e manca la cultura vinicola. Anche il vino sparkling è in difficoltà, basti pensare che nel 2019 il Belgio ha consumato più Champagne della Cina. Il potenziale di crescita c’è, ma a lungo termine. Il vino è associato al lusso e il biologico è un valore aggiunto. Bisogna puntare sullecon capacità di spesa e che hanno. È necessario armarsi di pazienza, energia e darsi da fare. Per il momento il mondo fashion può fare da traino e la collaborazione con gli influencer cinesi è un primo passo. Il futuro è lontano, ma ci sarà».Per informazioni: www.itabio.it