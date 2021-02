Costo carburanti, Italia in top ten. Spesa grava su famiglie e imprese

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 16:34

N

Quanto pesa il costo della benzina

Italia tra i Paesi più cari

Benzina ma non solo

Il rincaro ha effetti sull'agroalimentare

on bastava laa limitare gli spostamenti degli italiani. Ora ci si mette anche il caro carburanti. A sottolineare lo "spread" alla pompa diè Uecoop (Unione europea delle cooperative) per cui i prezzi dei carburanti in Italia sono dell'8% più alti (al litro) rispetto a quelli in Germania.Riprendendo gli ultimi aumenti sui prezzi dei carburanti comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, l’si piazza nella top ten europea e mondiale per il costo più alto di benzina e diesel. Un costo che si ripercuote sui bilanci di imprese e famiglie e rappresenta un freno alle possibilità di rilancio del Paese già piegato dall’emergenza. Secondo il 65% dellebisognerà aspettare almeno la seconda metà del 2021 per una ripresa dell’economia italiana mentre una quota minoritaria di ottimisti (14%) pensa che il Paese potrebbe ripartire già entro il primo semestre dell’anno, secondo l’indagine di Uecoop su un campione nazionale di aziende.del pieno al dettaglio da nord a sud della Penisola possono variare - sottolinea Uecoop - a seconda che si vada in unaservita o self service, che ci si trovi dentro la rete autostradale oppure che si faccia rifornimento in una cosiddetta pompa bianca, ossia fuori dalla rete delle grandi aziende. Per famiglie e imprese non c’è solo la spesa del pieno ma anche quella per ilauto che supera i 6,7 miliardi di euro a livello nazionale, oltre alle nuove limitazioni al traffico e la spesa, nonostante i bonus statali, per l’acquisto di veicoli meno inquinanti.Ma il rincaro ha un effetto valanga sullacon un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli di produzione, trasformazione e conservazione. L’aumento è destinato a contagiare l’interaperché se salgono i prezzi del carburante si riduce il potere didegli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi mentre aumentano i costi per le imprese.A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti è anche l’intero sistemadove i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura secondo una analisi della Coldiretti su dati Ismea. In queste condizioni è importante individuare alternative green come previsto dal piano sulelaborato dalla Coldiretti per sviluppare le bioenergie in Italia.