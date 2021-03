Fisco, è arrivata l'ora di pagare. Ma eccetto l'Iva è tutto un rinvio

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 16:49

Il 16 marzo scatta il pagamento dei versamenti Iva sospesi

invii, proroghe, dilazioni hanno caratterizzato gli ultimi mesi delitaliano che ora torna a riprendere i suoi ritmi. Domani, 16 marzo, ripartono i versamenti verso le casse dello Stato per, ritenute e contributi Inps (precedentemente congelati a novembre e dicembre). Insomma, i contribuenti si preparino a. Perché, a differenze dei recenti cambi di data, il decreto legge(che dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri in settimana) non è giunto in tempo per prorogare alcune scadenze fiscali. Mentre altre sono già state spostate in avanti dal ministero dell’Economia che nel frattempo sta lavorando per evitare accavallamenti che manderebbero in tilt il sistema.Fra le 72 scadenze che si accalcano il 16 marzo (come gli adempimenti periodici Irpef e Inps o la tassa vidimazione libri sociali), ci sono quelle relative all’Ivalo scorso inverno. Idi questa dilazione sono stati gli esercenti delle attività sospese dal Dpcm del 3 novembre, quelli delle attività disituati in zona arancio o rosso nel momento in cui entrava in vigore il decreto e gli esercenti del compartoin zona rossa (alberghi, tour operator, agenzie di viaggio, ecc). Coinvolte anche lecon ricavi o compensi fino a 50 milioni nel 2019 e una riduzione di fatturato o corrispettivi del 33%, comprese quelle legate ai settori sopra elencati. Un appuntamento non certo gradito considerando la concomitanza con l’avvio delle nuove restrizioni del Dpcm pasquale (dal 15 marzo al 6 aprile). Unica consolazione: la possibilità di rateizzare in quattro parti l’ammontare dovuto al Fisco.Restando in tema Iva, e considerato il regime restrittivo di molte realtà imprenditoriali, a partire dall’, risulta utile ricordare le disposizioni in materia didi beni e/o servizi. Come riportato da Italia Oggi, «al ristorante, al chiosco o a domicilio, l’Iva sulle opere dello chef è comunque del 10%». Il riferimento è alle ultime modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre 2020) che ha dichiarato applicabile l’alla fornitura di piatti pronti, venduti tramite asporto o consegna a domicilio, che ha uniformato di fatto il trattamento delle cessioni a quello delle somministrazioni.Tornando alle scadenze fiscali, il 16 marzo avrebbe dovuto essere la data X anche per la. Il doppio adempimento, ossia consegna al percipiente e trasmissione all’Agenzia delle Entrate, è stato spostato al 31 marzo.anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc.) dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata che slitta al 10 maggio (dal 30 aprile).A livello pratico, è in fase di studio anche ladei termini per la conservazione dellerelative al 2019. Lo scopo è quello di dare più(tre mesi?) ai contribuenti per adattarsi a un adempimento del tutto nuovo nel panorama tributario italiano dal momento che l’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto solo due anni fa (dall’1 gennaio 2019) e ha determinato il nuovo bisogno di conservazionedelle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo di imposta.Il cambio data più caldo , però, rimane sempre quello relativo alle rate dellae del. In particolare, secondo quanto emerge dalle bozze del decreto Sostegni, entro il 31 luglio 2021 andrebbero pagate le rate scadute nel 2020 mentre entro il 30 novembre quelle relative all’anno in corso.Infine, anche lasi trova di fronte all’ennesimo rinvio. Il comunicato stampa del ministero dell’Economia prevede che il versamento dell’imposta sui servizi digitali vada effettuato entro la scadenza del 16 marzo, mentre la presentazione della relativa dichiarazione può essere differito al 30 giugno.