Cucina al risparmio: dai prodotti al gas, ecco come spendere meno

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 17:05

Non solo luce, perché anche il gas impatta molto sulle bollette. Per non parlare degli sprechi alimentari, che a loro volta gravano sul budget mensile di una famiglia, oltre che sull’ambiente. Di conseguenza, è molto importante imparare come moderarsi sotto questi aspetti, e dunque come muoversi in cucina in maniera sostenibile, abbattendo qualsiasi fonte di spreco. Ecco perché oggi scopriremo insieme quali sono i migliori consigli per riuscire in questa missione, a salvaguardia del pianeta e del nostro conto in banca.

È molto importante risparmiare quando si fà la spesa

Risparmiare quando si fa la spesa

Per prima cosa, è fondamentale imparare a risparmiare sugli alimenti acquistati quando si fa la spesa, ma senza per questo rinunciare alla qualità. I prodotti freschi e di stagione sono i migliori in assoluto, e spesso costano di meno rispetto a quelli confezionati, oltre ad essere più gustosi e salutari. In secondo luogo, meglio evitare di recarsi al supermercato a stomaco vuoto, perché in quel caso sarà facile cadere in tentazione e spendere soldi per snack inutili e altre cose che molto probabilmente scadranno.

Occhio ai consumi di gas

In cucina si fa un uso massiccio di gas, di conseguenza è molto importante seguire questo consiglio: meglio evitare di usare i fornelli grandi quando effettivamente è possibile farne a meno. Inoltre, si suggerisce di agire a monte cambiando fornitore e optando per uno più in linea con le nostre esigenze. Per fortuna sul web si trovano diversi gestori di gas che propongono delle offerte molto interessanti, che possono venire incontro alle nostre necessità. Infine, si possono utilizzare svariate alternative al forno tradizionale, come le pentole fornetto doppie o il fornetto estense.

Attenzione agli sprechi di cibo

Il cibo è un bene di prima necessità dal valore incalcolabile, e dunque va protetto e rispettato. Significa evitare di portare i cibi a scadenza, perché buttarli nel cestino è un vero peccato. Il consiglio, dunque, è di fare molta attenzione in primis alle quantità di alimenti che compriamo, e in secondo luogo alle tempistiche di consumo. Per dire, è possibile pianificare il menù settimanale e fare la spesa in funzione del piano programmato, così da abbattere il rischio di sprechi.

Congelare gli avanzi

Gli avanzi possono essere congelati, quindi anche in questo caso vale la regola: mai buttarli. Una volta congelati, infatti, abbiamo la possibilità di sfruttarli ad esempio nei momenti di emergenza, così da evitare un doppio spreco: il cibo che avremmo buttato, e i soldi spesi per ordinarlo a domicilio.

Concludendo, quando cuciniamo sprechiamo molte risorse preziose, dal gas fino ad arrivare al cibo. Per questo motivo, è importante muoversi con cautela e con attenzione, consci del valore di queste risorse.