Sala: «Due anni per tornare al turismo pre-Covid a Milano»

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 15:27

I

Lavoro, a Milano occupazione a liveli pre-Expo

Livelli occupazionali indietro di 5 anni

L'impatto sul turismo: altri due anni di attesa

Attesa per l'accelerazione sui vaccini

l livello dia Milano, con la crisi dovuta al Covid, «ha fatto un passo indietro di 5 anni». È quanto ha spiegato il sindaco di Milano,, a margine della conferenza stampa promossa da Comune e Diocesi per l'anniversario della creazione del Fondo San Giuseppe, per andare incontro a chi ha perso il lavoro con la crisi. Fra cui gli operatori delattualmente bloccato dalla pandemia.«Noi siamo tornati ai livelli occupazionali pre-, quindi abbiamo fatto un passo indietro in termini occupazionali di 5 anni - ha detto il sindaco - Io non ho altreserie oltre a un sapiente utilizzo dei fondi del».Un dato che potrebbe impattare sulle capacità di ripresa del settore. Per quanto riguarda l'attrazione turistica, secondo Giuseppe Sala ci vorranno come minimo due anni per ritornare ai livelli pre-pandemia. «Penso che, in varie zone della città, partiranno nuovee poi, piano piano, si tornerà col turismo e con la Milano frizzante», ha affermato il sindaco.Per ripartire, molta speranza viene riposta nell'avanzamento della. «Confidiamo che ci sarà a luglio, come sta dicendo il Governo. La stagione delle vacanze sarà importante per tutti gli operatori del turismo. Noi stiamo facendo quanto più possiamo, come mettere a disposizionedella città dove vaccinare. Io ho scritto al presidente Fontana e ho spiegato a Figliuolo al telefono la possibilità di prenderci un po’ cura degliche non possono muoversi e che hanno difficoltà. Stiamo facendo il nostro: tra il Museo della Scienza e della Tecnica e la Fabbrica del Vapore, stiamo riflettendo. Aspetto anche le indicazioni della Regione tramite Ats», ha aggiunto Sala.