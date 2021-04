Nuovi colori: Campania arancione? Per il giallo se ne riparla il 23

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 10:20

Al ristorante? Sol dal primo maggio e in zona gialla

Solo la Campania cambia colore

Primi passi per il nuovo decreto, valido dall'1 maggio

ttesa per sapere quali sarannodopo l'incontro della Cabina di regia che dovrà aggiornare le disposizioni in linea con i dati del monitoraggio forniti dall'Iss (Istituto Superiore di Sanità): Rt nazionale sceso a 0,85, dallo 0,92 di giorni fa. L’incidenza nazionale è di 182 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 39%.in vigore da lunedì 19. Poi incontro con il presidente del Consiglio Draghi e avvio della road map sulle riaperture con l'esame della bozza delle Regioni.Dato l'andamento della pandemia, èmentre Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta restino in rosso. Tutte le altre Regioni rimangono arancioni. Questo significa che la riapertura di bar e ristoranti punta decisa a maggio , senza quindi cedere alle pressioni per eventuali anticipazioni (la data indicata da Matteo Salvini è il 26 aprile).Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise e Umbria, oltre alle province di Trento e Bolzano sono le Regioni messe meglio. La Calabria, invece, risulta ancora indietro nella campagna vaccinale.Dopo l'incontro sanitario è atteso quello politico.in quelle zone in cui si registra la fascia gialla. L'ultimo monitoraggio utile sarà quello del 23 aprile, poi il 26 aprile ci sarà il nuovo decreto valido dall'1 maggio. E qui si capirà quante e quali misure suggerite dalle Regioni saranno accolte ( qui l'elenco ).Decisioni che si accompagneranno a quelle relative allo scostamento di bilancio e all'approvazione del Def che dovrebbe andare a coprire il fabbisogno del Decreto Sostegni bis da 40 miliardi.[IN AGGIORNAMENTO]