Stop proteste, si torna ai fornelli. Ma ci sono già disdette last minute per colpa della pioggia

26 aprile 2021

La pioggia intimorisce i clienti

Brescia, voglia di rimboccarsi le maniche

di Renato Andreolassi

La Veranda dell'Eden

Castello Malvezzi

Valbruna Bistrot&Cocktail bar, si riparte dalla formula collaudata

I tavoli all'aperto del Valbruna

Il Moretto di Belluno, ecco le disdette

di Lina Pison

I tavoli all'aperto de Il Moretto

Il Cassero riapre dopo 6 mesi

di Claudio Zeni



A Trieste si lotta con la Bora

di Liliana Savioli



Il dehor di Duino

unedì 26 aprile è stato il giorno della. Almeno nelle parole del Governo che ha concesso aperture in zona gialla a pranzo e cena, ma solo all'aperto. Per i ristoratori il raggio d'azione e di soddisfazione è decisamente più limitato, ma in questo momento, accendere i fornelli, sperare nel bel tempo e richiamare più gente possibile nei dehor, terrazzi, giardini dei locali. Noi ci siamo seduti ai tavoli di alcuni ristoranti, Più che protesta , fiduciosa attesa». Così i ristoratori bresciani che stamattina hanno riaperto i locali all'insegna del cauto ottimismo. Abbiamo visitato due locali all'ora di pranzo sotto un cielo plumbeo, dopo un fine settimana primaverile: l’diEden. Ristorante storico della città aperto nel 1964 da. Una decina di clienti nel dehors esterno riscaldato con quattro “funghi”., tutti separati da plexiglass per evitare contatti nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.con la moglie Cristina Bozzoni ha accolto con un misto di. Per loro paste fresche fatte in casa, porcini e pescato di gran qualità. «Non possiamo lamentarci - dice Massimo - ci siamo rinfrancati trovando vecchi e nuovi amici. Certo,a dopo essere stati fermi per un anno e mezzo, aver preso 16mila euro di ristori a fronte di un bilancio annuo di 160mila euro. I nostri quattro dipendenti sono tuttora in; abbiamo lavorato per tre mesi, qualcosa con asporto ma solo nel fine settimana, poca roba. Ora ci mettiamo all’opera perché abbiamo visto che attorno a noi c'è tanta voglia di ripartire»., così come previsto dell'ultimo Dpcm. «In questi oltre 50 anni di attività ne abbiamo viste e vissute tante di vicende - conclude mamma Elide - supereremo anche questa. Guardo al futuro con ottimismo».. Dall’alto, nonostante il cielo plumbeo, si abbraccia tutta la città di Brescia. Il ristorante Castello Malvezzi, posto alla sommità del colle San Giuseppe, solo per questo merita una vista oltre che per l'eccellente cucina dello chef stellato. «Anche noi - precisa - abbiamo riaperto oggi a mezzogiorno l'ampio spazio esterno,distanziati e, ovviamente, in numero ridotto. Una decina di clienti, nonostante il tempo infelice, per un menu classico, in attesa di rientri più impegnativi. Molte le telefonate e le richieste di informazioni sulla ripresa dell'attività.. Partner come sempre d'eccellenza, con in testa Calvisius».Non piange sul latte versato Alberto, pur avendo dovuto porre in cassa integrazione una decina di dipendenti. «Nei mesi scorsi non siamo stati fermi,, stiamo lavorando ad una collaborazione con Cascina Fiorita. E, soprattutto, rinnovato e impreziosito i menu alla carta, perché da noi comunque, e nonostante tutto, si deve mangiar bene».In attesa dei chiarimenti governativi di metà maggio invece, l'attività futura: «. Senza contare - conclude Alberto - cresime e comunioni. Tutto, per ora,a luglio-settembre. Attendiamo di capire come muoverci. Noi siamo pronti ai fornelli alla grande e in massima sicurezza. Vogliamo solo poter lavorare».Tanto lavoro per essere sempre in regola con le normative e per ampliare il dehor ampliato con il giardino esterno che da oggi può ospitare una trentina di posti a sedere, ben distanziati tra un tavolo e l'altro, al Valbruna di Limena in provincia di Padova, la cui cucina è affidata a, “Il Giovane delle Venezie” segnalato dall'edizione 2021 della guida Venezie a Tavola 2021 diretta da Luigi Costa, e a Massimo Ferrarese, anche lui con un passato "firmato" alle spalle, uno per tutti l'esperienza tra i fornelli stellati di Moreno Cedroni a Senigallia.«Abbiamo da sempre rispettato le normative e da oggi- racconta Elisa Vianello titolare del Valbruna - l'apertura del bistrot&cocktail bar porta avanti il suo stile che spazia dacome il Poké con riso basmati, salmone, avocado, edamame o gli involtini primavera, a quelli più classici come il crostone di pane Altamura, burrata, acciughe del Cantabrico e gel di basilico o gli spaghettoni monograno Felicetti alla Carbonara, ideali ad esempio per il».In attesa di riaprire quanto prima il ristorante che da oggi può essere riservato su prenotazione come saletta business, il Bistrot cocktail bar è aperto tutti i giorni a pranzo , venerdì e sabato anche a cena.Nel giorno della riapertura in zona gialla dei ristoranti con servizio all’esterno, aqualche cameriere tenta di apparecchiare fuori anche se la colonnina di mercurio segna ancora temperature che in altre città si registrano a fine inverno . Basta alzare gli occhi per vedere le, tanto amate da Dino Buzzati, ancora imbiancate. Sono le 10 del mattino e, cuoco e co-titolare delladi Belluno, sta cucinando il ragù. «Oggi apriamo all’esterno, come previsto dalla normativa.. Se mangi al freddo, metà del piacere lo hai perso. Nel frattempo continuiamo a servire all’interno gli operai».«Con la bella stagione - continua Ferigo -, non lo potranno fare i gestori del ristorante Al Sasso, un locale storico che ha riaperto da poco. A loro non lasciano mettere i tavolini fuori perché altrimenti si blocca il transito delle auto lungo la strada, però in questo modo si creano delle. E poi abbiamo bisogno di aprire anche dentro almeno per il pranzo. È chiaro che abbiamo bisogno della cena: per noi vale l’80% del fatturato». Alla fine il personale della Trattoria Il Moretto non ha potuto far accomodare nessuno all’aperto, troppo freddo e in più la pioggia., ristorante di Monte San Savino (Ar), la cui Madonna del Santuario delle Vertighe è la patrona dell'Autostrada del Sole. «Era il 26 ottobre 2020 quando abbiamo servito l'ultima cena all'interno del nostro locale - esordiscepatron de Il Cassero - l'amarezza di quel giorno, che decretava la chiusura dei nostri ristoranti, se pur parziale, per la riapertura del nostro locale».Non è un "pronti via" per tutti perchè molti ristoranti hanno posticipato la riapertura al prossimo fine settimana, mentre altri hanno deciso di fare unaper quei ristoratori che non hanno spazi esterni.«Noi abbiamo riaperto perchè come ogni anno, dalla primavera ad inizio autunno,esterno parallelo ai giardini pubblici – prosegue Francesco – inoltre, al fine di non avere dubbi sul rispetto del protocollo governativo per la riapertura abbiamo chiesto un sopralluogo della Comandante della Polizia Municipale di Monte San Savino.».alla nuova ouverture del pranzo al ristorante savinese. «Clienti di passaggio che ci lasciano ben sperare per il futuro – sottolinea Francesco – adesso aspettaimo i clienti fidelizzati per fargli assaggiare le nostre nuove proposte e provare le nuove etichette inserite nella nostra carta dei vini. In questo periodo di lockdown, unitamente al delivery che ci ha fatto sentire ancora vivi,».Per la cronaca al nostro pranzo di apertura a Il Cassero abbiamobattuta al coltello con zucchine e formaggio caprino e le tradizionali Tagliatelle al ragu di cinghiale.«Questo 26 aprile lo segnamo in rosso nel nostro aclendario, rosso non come simbolo di Lockdown ma come segno di speranza e fiducia per il futuro della ristorazione – conclude Francesco – io e la mia famiglia, visto che il nostro locale è a conduzione familiare,'Il Cassero' e fiduciosi per il nuovo futuro della ristorazione».Oggi è il giorno della rinascita anche per il, siamo andati a pranzo da lei. Il tempo non è dei migliori, 15 gradi, nuvoloso con poche gocce di pioggia e unanon fortissima ma che ti accappona la pelle se non sai come vestirti.. Tutto è perfetto, il distanziamento, le mascherine, la mise en place. Tutti seguono le regole. Gli avventori sono i “ragazzi” di sempre.I figli, non di primo pelo, che portano a prendere aria i genitori molto anziani, una serie di colleghi che possono lavorare mangiando finalmente con le gambe sotto un tavolo, i bancari, una. Il 40% dei posti è occupato. Il menu è nuovo di pacca. Ha avuto tempo Katia di far esperimenti anche se ha sempre continuato a coccolare i suoi amati clienti con l’asporto e delivery.. Ci racconta dell’importanza fondamentale del lavoro sui social per una comunicazione diretta con un veloce riscontro.Si capisce subito che la ricerca della materia prima è fondamentale. Ottimo e avvolgente l’con la tartare di gamberi viola e gamberi blù della nuova Caledonia con burro di malga e perle di. Un piacere per lo spirito i tagliolini con le canoce (cicale di mare) in busara appena appena sporcati di rosa. Croccantissimi e sfiziosi i fritti di calamari, sardoni del golfo (alici triestine) e patatine. Per finire un dolcetto ci vuole. Una panna cotta alla vaniglia e pistacchio caratterizzata da un caramello salato eccelso. Per accompagnare il tutto uno strepitosodi Edi Kante del 2017 che è riuscito ad armonizzare un pasto già di per se armonioso. Il 26 maggio