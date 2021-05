Etica e benessere dei dipendenti, ecco come cambia la reputazione aziendale

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 20:22

Come cambia la reputazione aziendale

Come si muovono i consumatori

L'importanza del rapporto coi dipendenti

L’impatto della pandemia sulla reputazione delle aziende italiane

Il coinvolgimento dei dipendenti: una risorsa per aumentare il potenziale nascosto

Gli strumenti per essere vincenti nella “Human Centric Economy”

’impatto delportando molte di loro a rivedere i propri schemi consolidati e generando, tra le altre cose, un’accelerazione di 5 anni nella, un aumento degli investimenti aziendali sul benessere dei dipendenti, una serie di iniziative di carattere etico e una forte spinta verso i temi ESG (Environment, Social, Governance). Tutti aspetti in grado di impattare significativamente sui fattori che incidono sulla reputazione e che non sono più dirette a semplici consumatori ma a “esseri umani” capaci di consumare.Sono questi alcuni dei temi affrontati durante il, che ha tracciato un bilancio degli aspetti reputazionali e manageriali principali che si sono innescati in concomitanza con la pandemia da Covid-19. Durante l’evento, trasmesso in streaming da Palazzo Mezzanotte a Milano, i top manager della società leader mondiale nella misurazione e advisory sulla reputazione aziendale, insieme a Raffaele Jerusalmi Ceo di Borsa Italiana e Katia Riva, chief sustainability officer di Atlantia, hanno analizzato a 360 gradi l’impatto che la pandemia ha avuto sulle aziende e sulla loro percezione, interna ed esterna, ipotizzando anche gli scenari per il prossimo futuro.«Nel 2012 - ha raccontato, executive vice president EMEA&APAC di RepTrak durante il suo intervento - abbiamo anticipato il tema della reputation economy che ora è sotto gli occhi di tutti: si pensi che, solo per fare alcuni esempi,, il 49% dichiara di aver fatto acquisti d’impulso dopo un esperienza positiva con un brand e l’84% dei millenials ritiene che le proprie scelte d’acquisto e di investimento sono legate strettamente ai valori ESG. E così, in pratica, la customer experience nel 2020 si è evoluta abbracciando anche altri aspetti più legati all’umanità dell’individuo – tra cui i temi ambientali e sociali - che hanno assunto un’importanza sempre maggiore tra gli elementi discriminanti della differenziazione e della scelta dei vari brand sul mercato».Da un punto di vista della reputazione la pandemia globale del Covid-19 ha: la stakeholder economy, la rivoluzione digitale, l’e ildei dipendenti, ilclimatico e la sostenibilità, l’impattodel lavoro, e un ritorno a un approccio locale contrapposto alla globalizzazione. Negli ultimi 12 mesi è stata registrata un’accelerazione di 5.3 anni delladelle aziende rispetto ai trend pre Covid, un aspetto che ha influito in maniera impattante sulla reputazione del settore Tech: nell’ultimo Global RepTrak 2021, infatti, il comparto ha fatto un salto in avanti di 6 posizioni in classifica, con importanti miglioramenti soprattutto agli occhi delle generazioni più giovani (18-40 anni) che hanno scelto aziende comeUn altro aspetto che è emerso dalle analisi di RepTrak è che il benessere dei dipendenti è stato e sarà un fattore sempre più importante nelle strategie aziendali: chi ha saputo adattarsi, con una crescita di 3,8 punti da marzo 2020, che dal punto di vista del business con un miglioramento di circa 8 punti sulle intenzioni di acquisto dei consumatori. Senza dimenticare, inoltre, che il valore degli: un dato che, senza ombra di dubbio, dovrebbe spingere le aziende ad investire nel miglioramento della propria reputazione nei temi Environment, Social e Governance per poter ottenere risultati anche dal punto di vista del business. «La gestione proattiva della reputazione implica un difficile lavoro di bilanciamento tra le evoluzioni interne alle aziende e il costante cambiamento della percezione esterna e, solo chi riuscirà a trasformare in opportunità le inesorabili influenze che arrivano dall’esterno, riuscendo a utilizzarle come leve per il cambiamento interno – ha poi concluso Tesoro-Tess - avrà la possibilità di avere successo in un’economia che non parla più ai semplici consumatori ma agli esseri umani».. A prendere la parola è stato, Vice President, Client Services, EMEA che ha confermato come gli italiani hanno apprezzato molto come le aziende hanno reagito alla pandemia, soprattutto per gli sforzi fatti per garantire i servizi, per l’attenzione alla salute di lavoratori e clienti e per gli aiuti forniti al settore medico:. Nel periodo post-pandemia, invece, tra marzo e dicembre 2020, tutti i settori analizzati hanno fatto registrare un incremento dei reputation score, anche se ci sono state differenze sostanziali dovute sia al ruolo e all’importanza che al modo in cui hanno reagito: e così mentre il settore Farmaceutico (+3,3), le Telecomunicazioni (+2,8), i Servizi finanziari (+2,6) e il Food & Beverage (2,6) hanno fatto registrare aumenti importanti, i settori Energia e Automotive, si sono limitati ad aumenti di 1,6 e 0,6 rispettivamente. “I driver principali che hanno generato questa crescita verso l’alto – ha commentato Borello – hanno tutti a che fare con l’aspetto ‘umano’ del consumatore e sono stati essenzialmente tre: quelli legati alla cittadinanza, quelli legati alla governance e quelli relativi al luogo di lavoro, portando in secondo piano il valore dei prodotti e servizi offerti, mentre i fattori che hanno influito di più su questi ambiti sono stati in gran parte (89%) legati all’aver supportato delle iniziative di carattere etico.: i consumatori si aspettano che le aziende dimostrino una visione chiara per il futuro e un impegno sociale concreto, sia all’interno, verso i dipendenti, che verso gli stakeholders esterni: in particolare negli ultimi anni è aumenta la considerazione che i Top Manager hanno dei propri dipendenti che, oggi, sono considerati alla pari di clienti e del pubblico. “Riuscire a creare un allineamento tra le strategie aziendali e i propri dipendenti crea migliori performance e aumenta anche gli sforzi che ciascuno mette nel lavoro, generando un effetto moltiplicatore sia della produttività che della profittabilità – commentaVice President Client Services EMEA di RepTrak. Un altro aspetto da tenere in considerazione poi è la Employees Reputation che rappresenta il grado di coinvolgimento emotivo che si crea tra dipendente e la propria azienda: un indicatore che, durante la pandemia, è cresciuto grazie soprattutto agli sforzi che le aziende hanno saputo mettere in atto per garantire migliori luoghi o condizioni di lavoro. «Nei prossimi mesi - conclude Fargion - le risorse umane dovranno lavorare su diversi aspetti per allinearsi ai nuovi standard della ‘”human centric economy”: dovranno realizzare nuovi spazi di lavoro ibridi in grado di venire incontro alle mutate condizioni di lavoro, dovranno fare crescere i manager e le loro modalità di essere leader, soprattutto grazie agli strumenti digitali e, allo stesso tempo, dovranno lavorare per far diventare top manager e dipendenti ‘fan’ e rappresentanti del proprio brand».L’ultima sessione, dedicata agli strumenti per avere successo ha analizzato i trend reputazionali degli ultimi anni:. Nel periodo post pandemia (aprile 20/marzo 21), invece, segmentando la reputazione aziendale per comparti, emerge soprattutto che ci sono state meno aziende con una reputazione “average” o “strong” mentre sono cresciute (più che raddoppiate) quelle con una reputazione “eccellente”. “Per avere successo - ha commentato, Senior Vice President Sales EMEA - bisogna innanzitutto comprendere chi siano i propri stakeholders, assicurandosi di avere un controllo della reputazione su ogni soggetto coinvolto nelle diverse aree aziendali e fare in modo che ogni attività sia finalizzata al raggiungimento di un ‘higher purpose’. Serve poi fissare degli indicatori chiari della redditività degli investimenti perché alcune attività, soprattutto se legate a obiettivi etico-ambientali possono risultare più impattanti. Anche perché – ha poi concluso Detto -