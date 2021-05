730 precompilati, già 1,8 milioni di accessi da parte dei contribuenti per visualizzarlo

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 16:55

C'è tempo fino al 30 aprile per ritrasmettere il 730 precompilato al Fisco

Come accedere ed entro quando bisogna spedire la comunicazione al Fisco

Per i 730 precompilati, utilizzati quasi un miliardo di dati

a lunedì 10 maggio, quando i modelli predisposti dal Fisco sono stati resi disponibili online , a oggi, 19 maggio,per consultare i dati caricati dalle Entrate e verificare che fossero completi e corretti. Nel dettaglio,, 220mila del Lazio e 165mila del Veneto. Seguono i contribuenti del Piemonte (in 162mila hanno visualizzato il loro modello) e dell’Emilia-Romagna (123mila). Complessivamente,Per visualizzare e spedire la dichiarazione bisogna www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali(Sistema pubblico di identità digitale),(Carta d’identità elettronica),(Carta nazionale dei servizi),o con quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Queste ultime, dallo scorso 1° marzo non vengono più rilasciate e, per chi le possiede già, saranno attive fino al 30 settembre. L’invio del 730/2021 (o di Redditi per chi lo trasmetterà entro la stessa data), quindi, sarà l’ultima occasione per utilizzarle prima che vengano definitivamente dismesse per lasciare il posto a quelle che diventeranno le uniche tre “chiavi” di accesso ai servizi della Pa: Spid, Cie, e Cns.Ora ci sono più di quattro mesi a disposizione per concludere l'operazione con il re-invio all'Agenzia delle Entrate., mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato da oggi fino al 30 novembre.Ma cosa si trova dentro il 730 precompilato? Dati delle certificazioni uniche, spese sanitarie, premi assicurativi, spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus 110%” e quelle per il recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica e per lavori di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini e molti altri.Fraci sono lautilizzato nel 2020 e lee le- se comunicate in quanto per gli istituti scolastici l'invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021. Anche quest’anno, sono esclusi da eventuali controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi i contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione 730 proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali (con il visto di conformità).