Preoccupazioni ambientali con criptovalute? No con Free Ton!

Le Preoccupazioni Ambientali Su Bitcoin

Quali Sono I Sistemi Migliori

Conclusione

usk ha affermato che a causa di preoccupazioni ambientali, la sua azienda non avrebbe più sostenuto Bitcoin. Il CEO ha dichiarato in particolare che le transazioni di Bitcoin e il processo di mining in generale sono troppo ad alta intensità di carbonio.Tuttavia, solo poche settimane fa il miliardario ha annunciato che abbracciare questa criptovaluta sarebbe stato un vantaggio per i mercati delle energie rinnovabili L'industria è abbandonata tra confusione e rabbia. Bitcoin si è stabilizzato dopo essere sceso al livello più basso visto da febbraio di quest'anno.Nella dichiarazione, Musk ha anche accennato che è alla caccia di una criptovaluta con meno richieste energetiche.Mentre si cercano candidati, possono orientarsi verso altre criptovalute che utilizzano un sistema, piuttosto che fare affidamento sucomplessi e ad alta intensità energetica di mining intensivo di calcolo.I sistemi Proof of Work richiedono costantemente risorse esterne. Le nuove monete devono essere estratte con una potenza di calcolo crescente. Ciò richiede volumi estremamente elevati di consumo di elettricità e apparecchiature informatiche aggiuntive.Per comprendere l'intensità energetica del sistema di prova del lavoro (POW), il consumo energetico annuale a livello globale per l'estrazione mineraria è paragonabile al consumo annuale di elettricità di alcuni paesi dell'Europa occidentale. Abbastanza significativo per non dire altro!Ma come vedremo, i sistemi si stanno adattando per essere meno inquinanti e quindi rinforzarsi sul mercato. Per chi volesse approfittare di questo momento per investire, lo si può fare attraverso piattaforme affidabili come https://bitcointrader.site/it/ , per esempio.D'altra parte, i sistemi Proof of Stake (POS) esistono da almeno un decennio.Un sistema POS non richiede affatto il mining, i miner vengono effettivamente completamente eliminati. Nuovi blocchi vengono creati e firmati da un validatore.Un algoritmo POS funziona da validatori specifici garantendo la validità dei blocchi senza richiedere a tutti i nodi di verificare la validità di ogni singolo blocco. P. Costruito come un progetto comunitario che utilizza l'app Telegram sviluppata da TON OS open source come sistema operativo virtuale.Questo sistema operativo decentralizzato è piuttosto impressionante perché ha più funzionalità rispetto a Ethereum, che esegue un codice rigoroso. Con oltre 400 validatori attualmente, Free (gratis) TON è la rete POS più decentralizzata attualmente esistente.Le opportunità sono apparentemente infinite con gli obiettivi di una vera decentralizzazione, condivisione di informazioni, software libero e una ferma convinzione nella vera libertà di parola.. Con una discussione aperta sulla crisi energetica di Bitcoin ora nel mainstream, ci sono notevoli difficoltà in vista.Ethereum sta tentando di cambiare, cercando di capitalizzare l'innovazione e le opportunità disponibili in questa rivoluzione digitale. I mercati si adattano sempre per lasciare spazio al futuro.