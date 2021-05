Lavoratori stagionali e non solo: ecco i bonus del Sostegni Bis

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 19:20

Stagionali del settore turistico e termale: 1.600 euro

Per gli stagionali del turismo, stanziata un'indennità di 1.600 euro

Lavoratori intermittenti: 1.600 euro

Lavoratori autonomi privi di partita Iva: 1.600 euro

Lavoratori dello spettacolo: 1.600 euro

Agricoli: 800 euro

Pescatori autonomi: 950 euro

on solo aziende e imprese,a quelle particolari categorie di lavoratori che più hanno sofferto lo stop della propria attività economica determinata dall’emergenza Covid. Stiamo parlando diCon la speranza che il sostegno ai lavoratori sia più efficace di quello alle imprese Agliche hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro fra l’1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Sostegni Bis) è riconosciuta un’indennità di 1.600 euro. Per accedervi, il lavoratore deve aver prestato la sua opera per almeno trenta giorni nel periodo indicato e non essere titolare di pensione, rapporto di lavoro dipendente o Naspi.impiegati nelle strutture citate e a tutti i dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi.La cifra di 1.600 euro è destinata anche aiche abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1 gennaio 2019-26 maggio 2021.Anche ie non iscritti a forme previdenziali obbligatorie, per lo stesso periodo di riferimento sopraccitato (e che non abbiano nel frattempo attivato alcun contratto a partire dal 27 maggio) è riconosciuto un bonus di 1.600 euro.Aicon almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 75mila euro e non sono titolari di pensione, né du contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta un’indennità di 1.600 euro. Stesso importo anche per i lavoratori iscritti allo stesso fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore ai 35mila euro.Solo 800 euro una tantum aglia tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L’aiuto viene riconosciuto a condizione che i richiedenti non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione. Niente da fare anche per chi è già titolare di reddito di cittadinanza e reddito di emergenza.Infine è riconosciuta un’indennità di 950 euro aicompresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in mare. on titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie