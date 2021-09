San Marcellino rilancia la sua agricoltura valorizzando i prodotti tipici

La “Beautiful mind academy Agro Aversano” è un’associazione che ha come obiettivo principale la promozione nel territorio di riferimento delle attività riconducibili all’associazione nazionale “Beautiful mind academy”, ossia di valorizzazione delle risorse culturali, intellettuali, istituzionali ed imprenditoriali dell’agro aversano.

Nel casertano si rilancia l'agricoltura

San Marcellino, la case history per il futuro dell'agricoltura

Detta associazione ha sede in San Marcellino, un piccolo comune in provincia di Caserta, la cui principale risorsa produttiva rimane l’agricoltura; i suoi campi producono ortaggi, mele, pere, prugne, pesche, pomodori, noci e un’uva asprina, da cui si ricava un vino. Tuttavia, ancora oggi, l’agricoltura non riesce ad assumere il ruolo che merita nell’ambito dell’economia locale, ed è per questo che la Beautiful mind academy agro aversano ha pensato di promuovere la creazione di nuove ricette o la rivisitazione di quelle già esistenti così da istituire prodotti tipici che conferiscano un’identità culinaria e culturale al territorio di San Marcellino. Infatti è risaputo che l’esistenza di ricette e prodotti realizzati con risorse del territorio costituisce un buon punto di partenza per dar vita a una nuova economia e posti di lavoro; per pubblicizzare le aziende agricole e gastronomiche operanti nel comune; per far emergere nuovi chef.

Il ruolo della cucina

L’iniziativa prende il nome “Ricette per l’economia di San Marcellino” ed è rivolta a tutti coloro che sono esperti nell’ambito della ristorazione o anche a chi è semplicemente appassionato della buona cucina ed ha a cuore il proprio comune. Chiunque fosse interessato può utilizzare la pagina Facebook “Academy beautiful mind Agro Aversano” e inviare un messaggio con le proprie ricette; le più interessanti saranno scelte dalla redazione del giornale on-line Italia a Tavola e saranno elette prodotti tipici del comune di San Marcellino.