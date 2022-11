Tornano i voucher per i lavoratori stagionali di alberghi e ristoranti

Nell’accordo quadro siglato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati prima delle elezioni c’era un capitolo dedicato a Made in Italy, cultura e turismo nel quale si leggeva: “Estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro, in particolar modo per i settori del turismo e dell'agricoltura”. Una promessa che, almeno in parte, è già diventata realtà. Con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del testo della legge di Bilancio (dovrà poi passare in Parlamento entro la fine dell'anno) il Governo Meloni ha infatti deciso di reintrodurre i buoni lavoro, detti comunemente voucher. Non per tutti, ma per alcuni comparti specifici: agricoltura, ristorazione e accoglienza e lavori domestici. Ancora da capire invece se potranno essere utilizzati per il turismo in generale, come chiede Confesercenti.

Giorgia Meloni

Tornano i voucher: tetto a 10mila euro

I voucher erano stati introdotti nel 2003 con la legge Biagi, ma erano di fatto entrati in funzione soltanto nel 2008, durante il quarto Governo Berlusconi. Erano poi stati aboliti nel 2017 dal Governo Gentiloni, complice anche una pressione notevole da parte della Cgil e dell'allora segretario Susanna Camusso, da sempre contrari al loro utilizzo. Questo nonostante lo strumento avesse avuto, stando ai dati Inps, un successo notevole: 433 milioni di buoni lavoro utilizzati.

Ora il ritorno con il Governo Meloni e con un tetto molto più alto di quello consentito in precedenza. I nuovi voucher potranno essere infatti utilizzati fino a 10mila euro, una cifra considerevole se si pensa inizialmente il limite era fissato a 5mila euro e venne alzato, con risultati notevoli dal punto di vista numerico, a 7mila euro dal Governo Renzi. Il Governo Meloni in questo modo, peraltro, raddoppia il tetto di reddito ammissibile rispetto a quanto previsto attualmente dalle norme introdotte con il Dl dignità, che aveva fissato a 5mila euro, per le "prestazioni occasionali" il reddito massimo per i lavoratori, indipendentemente dal numero dei committenti.

Il valore del nuovo voucher sarà di 10 euro lordi, 7.50 netti.

Confesercenti chiede i voucher per il turismo

La forma dei nuovi voucher è ancora tutta da stabilire. Ci si può però affidare alle parole di Giorgia Meloni che in conferenza stampa ha parlato, come detto, di agricoltura, Horeca e lavori domestici. Parole che Confesercenti ha accolto positivamente, ma che sembrano non coinvolgere il turismo in senso generale, ma soltanto alberghi, bar e ristoranti.

«Con la Legge di Bilancio il governo reintroduce i buoni lavoro, i cosiddetti voucher, per alcuni settori particolari come l'agricoltura, l'Horeca e i lavori domestici. Questa è sicuramente una buona notizia per le piccole e medie imprese che avranno così a disposizione uno strumento semplice per gestire il lavoro occasionale - si legge nella nota di Confesercenti - In attesa di maggiori dettagli chiediamo che i voucher siano estesi a tutto il comparto del turismo, non solo alle strutture ricettive e alla ristorazione».

Voucher per i lavoratori stagionali

In attesa quindi di conoscere nel dettaglio la forma dei nuovi voucher, la decisione del Governo Meloni va sicuramente incontro alle necessità sia della ristorazione e dell'accoglienza sia dell'agricoltura. Entrambi i comparti infatti sono caratterizzati da un'importante fetta di lavoro stagionale e i voucher rappresentano, almeno nelle intenzioni, uno strumento agile in questo senso. Ancora di più se si considerano le difficoltà che sempre più attività si trovano ad affrontare a causa della carenza di personale. Lo stesso Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, non più tardi di due settimane fa aveva proprio lanciato un appello per chiedere la reintroduzione dei voucher nelle campagne.

Certo, per evitare, come accaduto in passato, che piovano critiche dai sindacati o che i voucher si trasformino in strumento di sfruttamento servirà la massima attenzione. Ad ammetterlo è anche Meloni: «La misura dovrà essere accompagnata da controlli molto rigidi, per evitare storture».