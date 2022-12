In cosa spenderanno la tredicesima gli italiani? Cibo e... bollette

In soccorso agli italiani, alle prese con caro energia e inflazione, arriva la tredicesima. Si parla di 47 miliardi, secondo le stime di Coldiretti, che mai come quest'anno non potranno però essere risparmiati. Soltanto il 25% di chi riceverà la tredicesima riuscirà infatti a "metterla via", mentre la maggioranza (36%) la utilizzerà per bollette, mutui e tasse (come l'Imu, in scadenza). Il 35% la utilizzerà invece per fare la spesa di Natale.

La tredicesima gli italiani la spenderanno in bollette

Natale, gli italiani spenderanno 177 euro a testa

Complessivamente la spesa degli italiani per i regali di Natale sarà quest’anno di 177 euro a testa, in calo del 7% rispetto allo scorso anno, a causa principalmente della crisi economica, con l’aumento dell’inflazione e i rincari in bolletta. Gli italiani per una maggioranza del 42% conterranno il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 30% arriverà fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un altro 15% si spingerà a 300 euro. Ma c’è anche un 8% che spenderà tra 300 e 500 euro, un 2% che arriverà a 1000 e una ristrettissima minoranza dell’1% che supererà i 2000 euro. Gli altri non hanno ancora deciso quanto spendere.

Enogastronomia, regalo gettonato

Tra i regali più gettonati, libri, vestiti e scarpe, soldi, prodotti di bellezza e soprattutto l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione. Da segnalare – conclude la Coldiretti – la preferenza accordata all’acquisto di prodotti made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro.