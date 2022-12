Confcommercio: Buone le risorse per il caro energia ma vanno rafforzate

Nelle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sono proseguite le audizioni sui contenuti del Disegno di legge Bilancio per il prossimo anno. Per Confcommercio nella Manovra, che ha margini stretti, è giusta la concentrazione delle risorse sul versante del contrasto del caro-energia, ma occorre rafforzare gli interventi per il credito e le scelte di riduzione del cuneo fiscale e contributivo.

Confcommercio, giusta la concentrazione delle risorse sul versante del contrasto del caro-energia



Lo scenario economico attuale

«La conferma di una crescita congiunturale di mezzo punto percentuale, nel terzo trimestre dell’anno, è un risultato importante per l’economia italiana. Esso è rafforzato dall’aumento del numero di occupati ad ottobre, anche se preoccupano le difficoltà del lavoro autonomo. Sono performance che evidenziano il ruolo del terziario di mercato nel promuovere importanti accelerazioni del livello dell’attività produttiva diffuse a molti settori. Ma l’inflazione core, sebbene al di sotto della media europea, è ormai oltre il 6%. Gli impatti negativi sulla spesa delle famiglie - e quelli conseguenti sul Pil - sono certi. A causa di un peggiore profilo dei consumi, le nostre valutazioni per il 2023 sono però meno favorevoli di quelle della Nadef, con un Pil in crescita dello 0,3% a fronte dello 0,6% dei documenti ufficiali»: così Luigi Taranto, segretario generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha sintetizzato le valutazioni della Confederazione sulle prospettive dello scenario economico in sede di audizione parlamentare sui contenuti del disegno di Legge di Bilancio per il prossimo anno.



Bene l’impegno contro il caro bollette

«Come è noto - ha proseguito Taranto - i margini d’intervento della finanza pubblica sono stretti. Riteniamo, allora, corretta la concentrazione delle risorse mobilitabili sul versante del contrasto degli impatti del caro-energia. Sollecitiamo, comunque, ogni utile rafforzamento delle misure messe in campo. E ciò con particolare riferimento ai crediti d’imposta “energetici” ed alla estensione della sterilizzazione degli oneri generali di sistema nel settore elettrico a tutte le utenze con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW. Richiamiamo, inoltre, la necessità di prorogare, almeno per tutto il 2023, la data prevista per il superamento della maggior tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica delle microimprese con potenza pari o inferiore ai 15 kW. Quanto al contributo di solidarietà temporaneo introdotto per il 2023 dall’articolo 28, evidenziamo che vengono assoggettate a tassazione anche le imprese che esercitano esclusivamente l’attività di distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Ma tali imprese operano all’interno della filiera della distribuzione di carburanti come meri price taker, non trovandosi, quindi, nella possibilità di influenzare il prezzo di mercato. Del resto, lo stesso Regolamento (UE) 2022/1854 ha tracciato un chiaro perimetro per individuare i soggetti interessati dalla misura solidaristica, escludendo chiaramente la catena intermedia di distribuzione e rivendita dei carburanti. L’articolo 28 va, dunque, conseguentemente rivisto».