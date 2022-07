Covid, l'annuncio di Speranza: “Via alla quarta dose di vaccino per gli over 60”

Via alla quarta dose di vaccino per over 60 e fragili. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) oggi ne hanno raccomandato la somministrazione del richiamo del vaccino anti-Covid a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili. Dopodiché il ministero della Salute Roberto Speranza ha già annunciato che l'Italia si adeguerà alle disposizioni modificando le linee guida.

Via alla quarta dose di vaccino per gli Over 60

L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. L'Italia è pronta a seugire le indicazioni di Ecdc ed Ema. «Adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione», ha dichiarato il ministro Roberto Speranza. Le Regioni sono pronte a riaprire gli hub vaccinali.

Intanto in Italia secondo i dati del Ministero della Salute relativi alle ultime 24 ore sono 37.756 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, 127 morti. A fronte di 188.153 tamponi il tasso di positività è al 20%. Salgono le terapie intensive (+10) e i ricoveri nei reparti ordinari (+410).