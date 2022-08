Al Meeting di Rimini apre il primo salone del cibo a difesa dell'agroalimentare

Al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini Coldiretti apre il primo salone 2022 dei tesori agroalimentari per difendere il patrimonio storico e culturale dei piccoli borghi d'Italia.

Un'immagine del Meeting di Rimini 2022 (Foto Facebook Meeting di Rimini)

Al meeting di Rimini apre Coldiretti apre il primo salone del cibo

Dai grandi formaggi Dop ai tipici salumi della tradizione nazionale fino ai Sigilli di Campagna Amica che rappresentano l’enorme patrimonio storico culturale e alimentare dei piccoli borghi italiani. Coldiretti attraverso i prodotti locali dell'agroalimentare racconta quindi la lotta degli agricoltori per difendere un patrimonio del Paese «che traina l’economia, sostiene le esportazioni e garantisce la sovranità alimentare nazionale in un momento di grandi tensioni internazionali su cibo ed energia causati dal conflitto scatenato dai russi in Europa».

I progetti di Coldiretti al Meeting di Rimini

Coldiretti è presente al Meeting di Rimini 2022 con Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e la World Farmers Markets Coalition, quest'ultima è una coalizione supportata dalla FAO.

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 23 agosto, dalle 10 al Meeting di Rimini presso lo spazio Coldiretti nell’area internazionale del Padiglione C3 – Ministero degli esteri, con la partecipazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini per illustrare le conseguenze dei cambiamenti climatici e della guerra sulle produzioni agroalimentari Made in Italy e svelare le bugie del cibo sintetico. Per l’occasione sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “L’autunno caldo degli italiani a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri”.

Nel pomeriggio di domani martedì 23 agosto 2022 alle 14.30 nell’arena internazionale del Padiglione C3 del Meeting l’intervento del Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’ambito dell’incontro “La crisi alimentare e globale: la persona al centro” in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con la partecipazione di Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di Maurizio Martina, vice direttore generale Fao, di Stefano Zamagni, presidente di Accademia pontificia per le scienze sociali e Bernhared Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Ets.