  L'annuncio del sindaco di Parigi: ”un grado in meno negli uffici pubblici”

Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha dichiarato che tutti gli edifici pubblici, a esclusione di case di riposo e asili nido, saranno riscaldati fino a 18 gradi, abbassando di un grado la temperatura rispetto alla consuetudine, che era quella di fissarla a 19 gradi.

Per far fronte alla crisi energetica

La decisione presa dal sindaco è una misura che punta a raggiungere il 10% di risparmio energetico richiesto dal governo francese per far fronte all'attuale crisi. Il sindaco ha anche dichiarato che questa è «Una prima serie di misure riguardanti le temperature negli edifici della città. L'esclusione delle case di riposo e degli asili nido è per ovvi motivi. In queste strutture gli utenti hanno bisogno di temperature un po' più alte».