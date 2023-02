Da Romiti a Montefelcino, il benessere animale è una filosofia di vita

«Siamo a Montefelcino in provincia di Pesaro-Urbino per fare la conoscenza di Giovanni Romiti, che con la sua famiglia composta da 5 figli, lavora le carni bovine e suine locali, da 4 generazioni. Da oltre dieci anni l'azienda agraria Romiti lavora in biologico le razze bovine di Marchigiana di alta pezzatura, dove il pascolamento avviene nella collina circostante l'azienda che è tutta recintata.

Favino, piselli ed orzo sono gli alimenti che governano gli animali e provengono dai terreni di proprietà, così come i cereali che alimentano i suini che vivono molto all'aria aperta. I suini provengono da una razza autoctona che si chiama "La Marca", un genere di suini con carni molto saporite e dove tutti gli animali sono esenti da antibiotici, visto che vivono in ampi spazi all'aperto, liberi di crescere bene e al naturale.

"Se l'animale è libero e tranquillo produce carni di altissimo profilo sensoriale, con ottimo colore e sapori di alta classe nelle produzioni".

La filosofia aziendale di Romiti guarda molto anche al consumo utile delle famiglie.

Infatti è stata pensata la proposta di "Un pacco famiglia" di carne bovina marchigiana: con bistecche, fettine e fiorentine, assieme alle carni di magro e l'ossobuco, compreso il filetto di grande morbidezza e saporosità dovuto al fatto che le carni godono di 30 giorni di frollatura per ottenere morbidezza e gusto naturale, con prezzi molto convenienti per l'ospite che vuole scoprire questa azienda a centimetro zero.

Le carni in cottura non hanno bisogno di sale, visto che già hanno dentro di sé saporosità e gusto innato.

Per gli amanti delle carni suine non passano mai inosservate le produzioni di salsicce, costine, bistecche, spezzatino e macinato, che sono molto apprezzate dai clienti che arrivano nel fine settimana ad assaggiare, provare i prodotti e visitare l'azienda per poi eventualmente acquistare.

Tra i tagli di grande finezza gustativa maggiormente richiesti dalla clientela, ricordiamo: la bistecca, la fiorentina e la tagliata, ma anche la proposta di tagli meno nobili come il bollito e il cotechino, senza mai lesinare un buon calice di vino, fatto di Montepulciano, Sangiovese e Merlot.

Giovanni Romiti è anche un ottimo produttore di vini, olio e pasta artigianale; e poi non manca mai un calice offerto del suo vino "Principe" un vino così chiamato per la regalità che offre convivialità e spassionata amicizia.

