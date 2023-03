L’alta cucina con la Fondazione Cotarella contro i disturbi del comportamento alimentare

Quando Dominga Cotarella arriva esclamando “Mi è venuta un’idea!”, le sorelle-cugine Marta ed Enrica si mettono le mani nei capelli. Ma subito prevale lo spirito di corpo di famiglia e si buttano a capofitto nel nuovo progetto. Di iniziative parallele al loro mondo, quello del vino a firma Famiglia Cotarella, un sigillo di peso a livello internazionale, ne hanno messe in cantiere tante. Con impegno e determinazione hanno saputo trasformare in realtà una visione.

Davide Oldani, Andrea Aprea, Guido Paternollo, Daniela Kuhnreich, pasticcera presso Da Vittorio

Sostenere i giovani e promuovere stili di vita sani

Uno sguardo che va oltre la cantina, come nel caso di Intrecci, Accademia di alta formazione di sala che da 5 anni investe sui giovani che mostrano passione ed entusiasmo per l’enogastronomia. Accogliere e ospitare rappresentano l’ouverture dell’opera che andrà in scena ai tavoli. Le sorelle, perché così si sentono, tanto da aver prodotto un vino con questo nome, non si fermano: se un’idea ha dei fondamenti la coltivano e la portano a fiorire. Da due anni hanno dato vita alla Fondazione Cotarella, che ancora una volta ha l’obiettivo di motivare, supportare e sostenere i giovani e promuovere stili di vita sani dove il cibo e la natura sono centrali. La Fondazione realizza progetti che mirano alla prevenzione e alla conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare per creare consapevolezza, cultura e “intrecci” di valore tra più persone. Sono previsti percorsi di riabilitazione dedicati.

Dominga Cotarella

Progetti di formazione e opportunità professionali nel mondo del cibo

Per sostenere questi programmi, presso l’Hub Identità Golose Milano, la Fondazione Cotarella, in collaborazione con l’Istituto Scientifico San Raffaele e Identità Golose, ha organizzato una cena benefica. La raccolta fondi è stata finalizzata alla realizzazione di progetti di formazione, creatività e opportunità professionali nel mondo del cibo, rivolti in particolare ai tanti giovani che stanno affrontando la battaglia contro i Dca (Disturbi del comportamento alimentare). Una serata di alto profilo anche gastronomico che ha visto la presenza di quattro cuochi amici di Fondazione Cotarella: Andrea Aprea, chef e patron dell’omonimo ristorante di Milano, una stella Michelin, Enrico Cerea, chef del ristorante di famiglia Da Vittorio, socio Euro-Toques e tre stelle Michelin a Brusaporto (Bg), l’ideatore della cucina Pop Davide Oldani, alla guida del ristorante D’O, due stelle Michelin di Cornaredo (Mi), e Guido Paternollo, executive del Pellico 3, il ristorante del Park Hyatt di Milano. Ognuno ha presentato un piatto

in abbinamento ai vini di Famiglia Cotarella.

Montiano 2019, Merlot 100% Famiglia Cotarella

«Questo è un progetto complesso – ha sottolineato Dominga Cotarella – Ci muoviamo in punta di piedi perché non siamo medici, ma ci mettiamo in gioco con entusiasmo e grande volontà. Pensare che chi mangia possa avere problemi con il cibo è tutt’altro che scontato. Noi ci affianchiamo per favorire un rinnamoramento con l’alimentazione».

Enrico Cerea e Daniela Kuhnreich 1/5 Caprese dolce salato di Andrea Aprea 2/5 Gnocchi di caldarroste di Davide Oldani 3/5 Blanquette di vitello moderna di Guido Paternollo 4/5 Cento per cento cioccolato di Enrico Cerea 5/5 Previous Next

La cena a otto mani e quattro vini

Andrea Aprea ha servito un suo classico, Caprese dolce salato in abbinamento a Sorélle 2022 (90% Merlot, 10% Aleatico), Davide Oldani ha proposto Gnocchi di caldarroste, burro nocciola, polvere di sommacco e sciroppo d’acero con Il Punto 2020, Sauvignon in purezza. Il Merlot 100% Montiano 2019 ha sposato Blanquette di vitello moderna, champignon e tartufo nero di Guido Paternollo. Gran finale con Enrico Cerea, che ha realizzato Cento per cento cioccolato: Bavarese nocciola e cioccolato, spuma al cioccolato, cialda al gruè e sorbetto alla polpa di cacao. In abbinamento, Anita Aleatico.

Famiglia Cotarella

località San Pietro – 05020 Montecchio (Tr)

Tel 0744 955609

www.fondazionecotarella.com