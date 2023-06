La lotta per l'inclusione passa sempre di più anche dai ristoranti

La lotta ai diritti passa anche attraverso i ristornati. Anche se in modo silenzioso, infatti, il settore della ristorazione è tra quelli che negli ultimi anni ha contribuito al progresso in tema di uguaglianza nelle sue azioni quotidiane. Basti pensare che, secondo un sondaggio condotto da TheFork in occasione del mese del Pride, tra i ristoratori iscritti alla piattaforma nel mese di giugno 2022, il 59% dei ristoratori dichiara che il proprio ristorante è sensibile alle tematiche della comunità LGBTQIA+, mentre il 30% effettua una comunicazione attiva sull’inclusività.

La piattaforma TheFork registra un importante progresso sulla sensibilizzazione ai temi LGBTQIA+

Ristoranti inclusivi: dalle parole ai fatti

Dichiarazioni che nel concreto si trasformano in azioni: più della metà degli intervistati ha implementato o intende implementare, nella propria scheda ristornate, i tag "LGBTQ-friendly” e “Transgender Safe Space”, per indicare che il proprio business è uno spazio dove l'accoglienza fa parte del biglietto da visita.

Ma non solo il 62% degli intervistati prevede sanzioni in caso di comportamenti discriminatori all’interno del ristorante e si impegnano per implementare misure di sensibilizzazione e educazione. Il 69%, inoltre, dichiara di avere un approccio proattivo alla comunicazione a tema anti-discriminazione comunicando le policy di formazione e sensibilizzazione relative alla diversity ai dipendenti.

«Un settore così ampio e culturalmente ricco come quello della ristorazione ha un peso importante nella lotta per i pari diritti e per il progresso - ha dichiarato Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia - C’è ancora tanto da fare, ma il sondaggio TheFork evidenzia come, i piccoli e grandi gesti -simbolici e concreti- del settore, siano un impegno a creare uno spazio sempre più accogliente e familiare. Non possiamo ovviamente che esserne felici, da sempre siamo convinti che le cose migliori accadono intorno alla tavola, e questo ne è un esempio virtuoso, oltre che una testimonianza importante»,