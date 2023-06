Codice della Strada, le nuove regole di Salvini: tolleranza zero per l'alcol

Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un disegno di legge che prevede modifiche significative al Codice della Strada. Il provvedimento, noto come "tolleranza zero", presentato dal vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, introduce misure rigorose per contrastare l'uso di telefoni cellulari durante la guida, il consumo di alcolici e stupefacenti, oltre ad altre normative riguardanti autovelox, limitazioni per i neopatentati e l'obbligo di indossare il casco sui monopattini, che dovranno essere assicurati e targati. Una delle novità più significative riguarda appunto l'alcol.

Nuove disposizioni importanti nel Codice della Strada

Codice della Strada: le novità sul consumo di alcol

La legge prevede una sospensione e revoca della patente fino a tre anni per chi guida sotto l'effetto dell'alcol. Inoltre, si introdurrà la tolleranza zero per coloro che sono stati già condannati per guida in stato di ebbrezza. A tali individui sarà imposto il divieto assoluto di assumere alcolici prima di mettersi al volante, consentendo loro di guidare solo con un tasso alcolemico di 0 g/l. Per chi supera il limite di 0,5 g/l di alcol nel sangue, si applicherà una sanzione che comporterà la sospensione della patente per due o tre anni, a seconda dei casi. Inoltre, per quesi, sarà obbligatorio installare a proprie spese il sistema Alcolock sul veicolo: questo dispositivo impedisce l'avvio del motore in presenza di un tasso alcolemico superiore a zero. Il ministero dei Trasporti pubblicherà a breve ulteriori regolamentazioni in merito.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini

Codice della Strada: l'importanza del consumo responsabile di alcol

È importante sottolineare che, oltre alle restrizioni e alle sanzioni più severe, è fondamentale promuovere un atteggiamento di consumo responsabile di alcolici. Bere responsabilmente non solo riduce i rischi per la sicurezza stradale, ma preserva anche la salute e il benessere delle persone. L'abuso di alcol può compromettere le capacità cognitive e motorie, rendendo pericolosa la guida. Pertanto, è essenziale che ogni individuo assuma la responsabilità di bere in modo moderato e consapevole. L'educazione sul consumo responsabile di alcolici dovrebbe essere una priorità, sia attraverso campagne informative che tramite la promozione di alternative sicure, come il designare un guidatore designato o utilizzare servizi di trasporto pubblico.

Dunque, le nuove regole al Codice della Strada con la "tolleranza zero" per l'alcol e l'uso dei telefoni cellulari mirano a garantire maggior sicurezza stradale. Tuttavia, è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte, assumendo comportamenti responsabili e consapevoli, al fine di preservare la sicurezza propria e degli altri sulla strada.