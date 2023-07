Card alimentare, Meloni: «Concreto sostegno per chi è colpito dalla crisi»

Tra le diverse misure «che stiamo mettendo in campo per dare un concreto sostegno alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi, e in generale dal caro prezzi, oggi presentiamo la carta “Dedicata a te" per l’acquisto di beni di prima necessità. Il governo c’è ed è pronto a fare la sua parte per aiutare al meglio gli italiani». Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in merito all'introduzione di un bonus di 380 euro per le spese alimentari per 1,3 milioni di famiglie in difficoltà nel nostro Paese.

FONTE: Italpress