 L'aspartame è un dolcificante cancerogeno? Ecco il verdetto dell'Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), come da attese, ha recentemente classificato l’aspartame, un dolcificante artificiale ampiamente utilizzato nelle bevande analcoliche, come “possibilmente cancerogeno per l’uomo”. Tuttavia, l’Oms ha sottolineato che il livello di assunzione giornaliera accettabile rimane invariato.

Aspartame, l'Oms dichiara il dolcificante possibilmente cancerogeno

Secondo Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell’Oms, questa classificazione non implica la necessità di ritirare i prodotti contenenti aspartame né di smettere completamente di consumarli. La decisione è stata basata su test specifici che riguardavano il carcinoma epatocellulare, un tipo di cancro al fegato, ma anche su altri studi condotti su animali da laboratorio.

L’aspartame è stato collocato nel Gruppo 2B della classificazione dell’Oms, che comprende sostanze che sono “possibilmente cancerogene per l’uomo”. Tuttavia, è importante notare che questa categoria include anche altre sostanze comuni come l’estratto di aloe vera e l’acido caffeico presenti nel tè e nel caffè. Secondo il professor Paul Pharoah, esperto di epidemiologia del cancro presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, il pubblico in generale non dovrebbe preoccuparsi eccessivamente per il rischio di cancro associato a una sostanza chimica classificata nel Gruppo 2B.