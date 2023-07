Ritardi e disguidi nella notifica dell'indagine alla ministra Santanchè

Il 12 luglio scorso, una settimana dopo l'informativa del 5 luglio in Parlamento da parte della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, riguardo all'assenza di avviso di garanzia, gli ufficiali giudiziari Unep della Corte d'Appello di Milano hanno tentato di notificarle, tramite raccomandata postale, la richiesta di proroga dell'indagine per presunto falso nei bilanci 2016-2020 di Visibilia Editore. La richiesta era stata formulata dalla Procura di Milano il 31 marzo all'Ufficio dei giudici delle indagini preliminari. L'Ufficio del gip (giudice per le indagini preliminari) aveva assegnato la notifica all'Unep-Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti solo il 23 giugno, anche se la richiesta di proroga era stata presentata mesi prima. La raccomandata è stata inviata il 12 luglio, ma, al momento, non risulta ancora consegnata alla senatrice, né è tornata indietro agli uffici giudiziari. Intanto, il Senato dovrà votare mercoledì 26 luglio la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni.

La ministra Daniela Santanchè

Caso Santanchè: incastri giudiziari e ritardi nei passaggi delle notifiche

Questa serie di disguidi e ritardi nella notifica sembra essere in linea con quanto spesso accade agli indagati non famosi, ma permette alla Santanchè di mantenere la sua posizione di negare di essere stata raggiunta da un avviso di garanzia. La senatrice è consapevole di essere sotto indagine almeno dal novembre 2022, quando tra gli atti della richiesta della Procura al Tribunale fallimentare riguardante la liquidazione di alcune società del gruppo Visibilia, era emersa un'annotazione della Guardia di Finanza del 30 settembre 2022 che la indicava come indagata per il reato di false comunicazioni sociali in Visibilia Editore Spa, di cui era stata presidente fino a pochi mesi prima. Inoltre, il 2 marzo 2023, la GdF aveva effettuato perquisizioni in Visibilia.

La versione di Santanchè, che continua a dichiarare di non avere notizia formale di essere indagata, sembra puntellata da incastri giudiziari e ritardi nei passaggi delle notifiche. È emerso che Santanchè era stata iscritta nel registro degli indagati il 5 ottobre 2022. La proroga delle indagini era stata richiesta dalla Procura il 31 marzo, ma solo il 23 giugno l'Ufficio del gip ha consegnato all'Unep la richiesta per la notifica.

Caso Santanchè: la raccomandata non è ancora arrivata alla ministra

Il procedimento è stato rallentato da una serie di disguidi, compresi i giorni di ferie dell'ufficiale giudiziario incaricato della consegna, senza alcuna accelerazione nemmeno dopo che l'assenza dell'avviso di garanzia era stata oggetto di polemiche durante l'informativa del ministro al Senato il 5 luglio. L'Unep ha scelto di utilizzare una raccomandata postale per la notifica il 12 luglio, ma la consegna non sembra ancora essere stata perfezionata a distanza di sette giorni. Potrebbe essere dovuto al fatto che la raccomandata non è ancora arrivata, oppure il postino non è riuscito a consegnarla di persona alla senatrice o a un custode.