Gran trionfo per Agugiaro & Figna alla Notte dei Maestri del Lievito Madre

Si è conclusa ieri, lunedì 24 luglio, alla Pilotta di Parma, l'ottava edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, un evento di grande partecipazione e interesse del pubblico, che ha affollato con entusiasmo il corner di Agugiaro & Figna e gli stand dei maestri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre (Mlm). Il legame tra Agugiaro & Figna e questa manifestazione affonda le sue radici nel 2015, quando il collettivo Notte dei Maestri del Lievito Madre decise di dedicare un'intera notte estiva di degustazione al lievitato più famoso d’Italia. L'obiettivo era destagionalizzare i lievitati, ripensandone non solo l'ingredientistica in chiave più estiva, ma anche le forme e le dimensioni dei formati. Da allora, la manifestazione ha fatto grandi passi avanti, trasformandosi nell'Accademia dei Maestri Lievito Madre e del Panettone Italiano, istituzionalizzando e formalizzando l’impegno verso la valorizzazione del Lievito Madre da Rinfresco e il Panettone Italiano, divenendo un evento unico nel panorama nazionale.

La linea di Agugiaro alla Notte dei Maestri del Lievito Madre

Uno dei frutti più significativi della collaborazione tra Agugiaro & Figna e l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre è "Magistrale", la referenza del marchio Le Sinfonie di Agugiaro & Figna Molini, dedicata ai grandi lievitati e alla pasticceria. Questa iniziativa ha visto una forte collaborazione tra i tecnici della storica azienda molitoria e i maestri dell’Accademia dei Mlm. "Magistrale" rappresenta la filosofia aziendale di Agugiaro & Figna Molini, basata sull'ascolto e il dialogo con il mondo artigiano.

Notte dei Maestri del Lievito Madre: raccontata la storia di Agugiaro & Figna

Durante l'evento, i protagonisti assoluti sono stati gli accademici con le loro prelibatezze e i panettoni realizzati con la farina "Magistrale" de "Le Sinfonie". I visitatori hanno avuto il piacere di degustare le diverse preparazioni dei Maestri del Lievito Madre e di scoprire direttamente al corner di Agugiaro & Figna l'affascinante storia del gruppo e del "Bosco del Molino", il polmone verde che sorge a Collecchio. Questo progetto mira a far comprendere l'importanza del suolo come patrimonio fondamentale dell'ambiente, con una piantagione di 18mila alberi che porterà ad assorbire fino a 220mila kg all'anno di CO2.

Inoltre, Agugiaro & Figna contribuisce alla valorizzazione dei percorsi didattici per i giovani che intraprendono la carriera di Maestri Professionisti del Lievito Madre. L'azienda mette a disposizione le sue aule nel suo stabilimento di Collecchio per la formazione degli accademici, consolidando così il loro impegno nel supporto della nuova generazione di esperti nel settore della panificazione. La serata è stata anche un'occasione per gli appassionati dell'arte bianca, veri fruitori dell'evento, che hanno ricevuto in omaggio una gift box contenente la farina A&F Alta Cucina & Farina, il brand dedicato alla ristorazione, promuovendo così l'idea che il panettone non è un lievitato d'occasione, ma un prodotto da gustare e interpretare tutto l'anno, sia nelle cucine dei professionisti che nelle case degli italiani.