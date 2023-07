Pagamenti con carta in Italia: nuovi record per le transazioni di piccola taglia

I pagamenti elettronici di importo ridotto stanno segnando nuovi record, tra obblighi e agevolazioni. I dati elaborati dal Sole 24 Ore del Lunedì sulle transazioni con le carte di debito sul circuito Pagobancomat, utilizzato dall'80% delle carte di debito in Italia, testimoniano un'importante crescita. Dal 2019 a oggi, sia prima che dopo la pandemia, l'incidenza dei pagamenti fino a 10 euro è passata dal 7,9% al 15,2%. Inoltre, i pagamenti fino a 25 euro sono saliti dal 34,7% al 45,9%: praticamente una transazione digitale su due. Se allarghiamo lo sguardo, possiamo osservare che più del 70% delle operazioni (72,2%) riguarda spese fino a 50 euro.

Aumentano sempre di più i pagamenti di piccola taglia con il bancomat

Aumentano i pagamenti senza contanti in Italia: giro d'affari da 390 miliardi di euro

È interessante notare che questi record si accumulano mentre i pagamenti senza contanti nel loro complesso stanno aumentando in Italia. Secondo le stime dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2022 i pagamenti senza contanti hanno raggiunto una cifra di 390 miliardi di euro, registrando un aumento dell'18% rispetto al 2021 e del 44% rispetto al 2019, l'anno precedente alla pandemia. Questa stima comprende i pagamenti "classici" effettuati con carte di credito, di debito o prepagate, favoriti dalla tecnologia contactless, e i pagamenti più innovativi eseguiti in negozio tramite smartphone o altri dispositivi indossabili come gli smartwatch. Questi ultimi si basano su app che utilizzano tecnologie come Nfc (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, e così via), geolocalizzazione o QR code (Bancomat Pay, Satispay, app dei singoli merchant).

Pagamenti elettronici in Italia: le carte di debito le più utilizzate

Le carte di debito risultano essere gli strumenti cashless più utilizzati, offrendo una chiara rappresentazione dell'evoluzione dei comportamenti di acquisto. Spesso diciamo "Pago col bancomat" quando utilizziamo la nostra carta (sebbene impropriamente). Questa modalità di pagamento sta diventando sempre più frequente per le piccole spese, un fenomeno evidente se confrontiamo gli anni più recenti. Ad esempio, le transazioni fino a 10 euro sono state 260 milioni nel 2021, aumentando a 318 milioni nel 2022, e potrebbero raggiungere circa 366 milioni entro la fine del 2023, se proiettiamo i risultati dei primi cinque mesi (su un totale di 2,4 miliardi di operazioni Pagobancomat). Le transazioni fino a 25 euro, che nel 2021 sono state 845 milioni, quest'anno potrebbero arrivare a 1,1 miliardi.

In sostanza, l'uso dei pagamenti elettronici di piccola taglia sta segnando nuovi record in Italia, riflettendo l'incremento complessivo dei pagamenti senza contanti nel paese. I pagamenti con carte di debito si confermano come il metodo preferito per i consumatori italiani e indicano una chiara evoluzione nei comportamenti di acquisto.