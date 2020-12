Banche, chi sconfina di 100 euro per oltre 90 giorni può diventare "cattivo creditore" ed entrare in lista nera

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 11:51

all'1 gennaio entrerà in vigore ile interesserà il rapporto tra. Queste nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo e per l'Italia significano criteri differenti (e spesso più stringenti) nel valutare il "comportamento" di un proprio cliente. Tra i vari effetti di questo regolamento c'è il rischio, per il correntista che, di essere segnalato nella "" dei. Questo riguarda sia i privati, per uno sconfinamento di 100 euro, che imprese come, magari in difficoltà per la pandemia, per eccessi fino a 500 euro. Vediamo nel dettaglio.Ma davvero, quindi, si rischia di essere segnalati in(vale a dire, incapacità patrimoniale di un debitore di soddisfare le proprie obbligazioni, in questo caso nei confronti della propria banca) e diventare quindi un cattivo pagatore, solo per unodi? Sì, se il correntista supera la, che si articola in due diversi eccessi:Queste due soglie, perché un correntista diventi "cattivo pagatore", devono essere superate contemporaneamente e questo sconfinamento dovrà protrarsi per oltreper portare all'inserimento nella lista nera (in alcuni casi si parla di 180 giorni, come per le amministrazioni pubbliche).Questa nuova regolamentazione entrerà in vigore dall'1 gennaio (in quegli istituti dove le novità non sono ancora state ratificate). Queste nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo, a causa delle quali il cliente rischia di finire nella lista nera per effetto di una nuova classificazione di default.Quindi, a partire da gennaio, gli intermediari devono classificare in stato di default quel cliente che non adempie, nell'arco di tre mesi, alle proprie obbligazioni creditizie, qualora l'ammontare dell'sia superiore ai 100 euro e sia all'1% del totale delle obbligazioni creditizie complessivamente vantate dalla banca.Questo comporta che eventualipotrebbero non essere più consentiti suise non coperti da unasufficiente. Per molti italiani, specialmente se alle prese con conseguenze dirette economiche subite a causa della, si potrebbe prospettare il rischio di unoai pagamenti diper i privati;Queste nuove regole, comunque, non vietano un eventuale sconfinamento: le banche, infatti, nel rispetto delle, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità sul conto, ovvero, in caso di affidamento,. Attenzione però:, che può anche applicare eventuali(la cosiddetta CIV, ad esempio, Commissione di istruttoria veloce)Questo è valido oggi come sarà valido dall'1 gennaio, quando le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento di utenze o stipendi, che comportino uno sconfinamento. Questa è tuttavia. Sta al cliente porre la questione al proprio istituto bancario, conoscendo bene ilcon esso stipulato o dialogando. È altrettanto fondamentale che gli intermediari forniscanoai propri clienti, al fine di sensibilizzarli riguardo alla nuova disciplina, aiutandoli quindi a comprendere il cambiamento in atto comunicando infine quali cambiamenti è bene adottare.La Banca d'Italia si è mossa nei giorni scorsi, chiedendo a banche e intermediari finanziari di adoperarsi in tal senso, delucidando i clienti circa le novità.Tra le banche che si sono già mosse in questo senso ci sono, che hanno comunicato con i loro clienti sia direttamente sia con un'informativa sul proprio sito web. Da Unicredit ad esempio fanno sapere che l'passa nei termini degli sconfinamenti già concordati (se hai un fido e la spesa è coperta dal fido non hai problemi)., ma la cosa importante è che la clientela tenga sempre sotto controllo i saldi dei propri conti correnti. Quindi, chi ha avuto la tendenza ad essere moroso probabilmente non la farà franca, ma chi per la prima volta si trova in una situazione di sconfinamento avrà un trattamento diverso: la banca provvederà a pagare bollette e scadenze maa rimettere a posto la sua situazione debitoria entro i termini prestabiliti per evitare di essere segnalato.