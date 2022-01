Bar e ristoranti, mancano le materie prime. Scambio merci alle stelle, ma i prezzi volano

Merci che non arrivano, qualunque sia il settore di riferimento. Il 2022 è iniziato sullo stesso filone della fine 2021 con spedizioni internazionali che stentano ad arrivare mettendo in ulteriore difficoltà le aziende le quali devono già affrontare il complicato periodo di pandemia. Un meccanismo a catena che è innescato inevitabilmente dalla crescita dei prezzi, già alla fonte. Il blocco tuttavia arriva dopo un 2021 da record sotto a certi punti di vista perché il report della Conferenza su Commercio e Sviluppo delle Nazioni Unite ha rivelato che nel trimestre luglio-settembre 2021 gli scambi di merci globali hanno toccato i 5.600 miliardi di dollari, in crescita dello 0,7% rispetto all’anno precedente, livello più alto di ogni epoca.

Paradosso sullo scambio merci

Trimestre 2021 sopra a tutti i dati

Mancano ancora i dati dell’ultimo trimestre, ma le proiezioni dicono che si tratterà dell’anno migliore per gli scambi globali, addirittura al di sopra di quanto accadeva prima della pandemia anche in termini di valori.



Quello dei valori è un parametro fondamentale. Se si guarda ai volumi infatti non bisogna più parlare di crescita dello 0,7%, ma di calo dello 0,8% proprio a causa di un aumento folle dei prezzi delle materie prime.

Un paradosso che rende incerto il 2022



Si innesca dunque un paradosso difficile da sgarbugliare, come se il traffico fosse sempre più intasato e quindi in grado di aumentare anche i prezzi perché la domanda cresce a causa anche dei blocchi imposti dai lockdown.



Cosa succederà in questo anno appena iniziato, è arduo da dire. Di sicuro i lockdown imposti nuovamente in Cina complicano notevolmente le cose, non fanno che rallentare la circolazione, mettere a dura prova il sistema economico ma anche quello geopolitico.