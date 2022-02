Il carrello della spesa è sempre più green e sostenibile

Avanza a grandi passi la sostenibilità nel carrello della spesa. Dall’analisi delle etichette di oltre 125 mila prodotti, alimentari e non, venduti in supermercati e ipermercati italiani, la decima edizione dell’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy ha rilevato 35 indicazioni “green” sulle confezioni di oltre 30 mila prodotti, che, nell’anno finito a giugno 2021, hanno generato oltre 11,5 miliardi di euro di vendite, in crescita di +3,2% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Gli italiani prendono sempre più prodotti sostenibili

C’è più offerta di prodotti green

«Questa crescita si deve all’aumento dell’offerta di prodotti dalle caratteristiche sostenibili, che rappresentano ormai il 23,9% delle 125.431 referenze monitorate in questa decima edizione dell’Osservatorio Immagino», ha spiegato Marco Cuppini, research and communication director di GS1 Italy.

Ci sono quattro aree tematiche di slogan "green"

Aumenta il numero sia dei prodotti segnalati come sostenibili, sia degli slogan “green” presenti sulle confezioni, che l’Osservatorio Immagino ha suddiviso in quattro aree tematiche: management sostenibile delle risorse, agricoltura e allevamento sostenibili, responsabilità sociale e rispetto degli animali.

Management sostenibile delle risorse : la più rilevante, con quasi il 10% dei prodotti e con una quota del 15,7% sul giro d’affari totale del paniere rilevato.

: la più rilevante, con quasi il 10% dei prodotti e con una quota del 15,7% sul giro d’affari totale del paniere rilevato. Agricoltura e allevamento sostenibili : accomuna il 2,3% dei prodotti che contribuiscono per il 4,0% al sell-out totale.

: accomuna il 2,3% dei prodotti che contribuiscono per il 4,0% al sell-out totale. Responsabilità sociale : coinvolge quasi il 6% delle referenze e incide per quasi il 10% sulle vendite complessive.

: coinvolge quasi il 6% delle referenze e incide per quasi il 10% sulle vendite complessive. Rispetto degli animali: è un valore espresso sul 10,6% dei prodotti rilevati, che rappresentano il 7,5% delle vendite totali.

«La sensazione, quindi, è quella di un’onda verde che sta modificando in modo rapido e pervasivo il mondo del largo consumo, alimentare e non, e che sta agendo su molti e diversi aspetti della filiera», ha rconcluso Cuppini.