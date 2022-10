Cosa hai bisogno di sapere sui portafusibili?

Hai mai sentito parlare di portafusibili? Nella guida di oggi abbiamo deciso di mostrarti cosa sono e alcune delle caratteristiche più importanti di un dispositivo che risulta essere sempre più fondamentale nella tecnologia moderna. Scopriamo tutte le sue caratteristiche nelle prossime righe.

Cosa è un portafusibile?

Il portafusibile è un componente molto semplice ma che svolge una funzione davvero importante: quella di montaggio, chiusura e protezione dei fusibili elettrici. La protezione del circuito è fondamentale, in quanto, in caso di sovraccarico, il portafusibile si occuperà di proteggere sia l’apparecchiatura che l’operatore dell’apparecchiatura.

Questa protezione è solitamente sotto forma di un interruttore automatico oppure di un fusibile. Il primo non è altro che un interruttore automatico che si occuperà di interrompere il passaggio della corrente elettrica quando si ha un sovraccarico piuttosto veloce. Invece, un fusibile è un dispositivo di sicurezza che svolge il ruolo di protettore di un circuito elettrico in caso di sovracorrente. Hai bisogno di portafusibili? Ecco queli che troverai nel nostro store: https://www.tme.eu/it/katalog/portafusibili-per-cavo_113042/

Quindi, un portafusibile non è altro che un dispositivo che si occupa di contenere un fusibile. Sono componenti disponibili in diverse misure e in differenti tipologie. In ogni caso, queste caratteristiche sono legate al tipo e alla corrente nominale del fusibile. Facciamo un esempio per capire meglio: un fusibile a lama, non si adatterà ad un portafusibile a cartuccia.

Affinché sia possibile aiutare a prevenire i danni elettrici, molti portafusibili sono integrati da una serie di caratteristiche specifiche che impediscono l’utilizzo di portafusibili scorretti su alcuni fusibili. Inoltre, alcuni modelli di portafusibili consentono la rimozione manuale del fusibile, mentre altri richiedono l’utilizzo di un attrezzo specifico.

In ogni caso, i portafusibili elettronici sono classificati in 4 tipi differenti: clip per fusibili per circuiti stampati (PCB), portafusibili per circuiti stampati, portafusibili per montaggio a pannello e portafusibili in linea.

