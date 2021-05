Crollo dei consumi per il Covid: -5000 euro per ogni famiglia italiani nel 2020

Primo Piano del 22 maggio 2021 | 17:30

L

Netto il calo dei redditi da lavoro

Giù alberghi e ristoranti

È scesa la spesa per la cultura

Patrizia De Luise, presidente Confesercenti

De Luise (Confesercenti): senza la ripresa del mercato interno, sarà difficile tornare a crescere

e restrizioni anti-Covid e la pandemia hanno affossato i consumi e la spesa italiana nel 2020. Emerge da un report di Confesercenti su dati Istat:, il peggiore di sempre.Pesa il calo dei redditi da lavoro (-90 miliardi)., l’economia della distanza mette in crisi anche moda e trasporti. Ma lo smartworking aumenta la spesa per comunicazione e bollette Il Covid travolge i consumi degli italiani. Un dato che conferma i dati già allarmamenti di Banca d'Iitalia sulla difficoltà degli italiani ad arrivare a fine mese.La voce che vede sparire la quota più rilevante dei Consumi è quella per Alberghi e ristoranti: per i quali. Ma ‘l’economia della distanza’ innescata dalla pandemia pesa su tutte le spese legate alla socialità e al movimento, a partire dai trasporti che registrano il secondo calo per entità (-33 miliardi di euro).Giù anche la spesa in ricreazione e cultura (-16,3 miliardi di euro nel 2020) e moda:. In discesa anche la spesa per la salute (-2,3 miliardi), mentre. Aumentano, invece, le spese legate alla permanenza a casa. A partire da quelle alimentari: l’indisponibilità di bar e ristoranti, sottoposti a restrizioni per quasi metà dell’anno, ha portato all’aumento dei Consumi di prodotti alimentari, nell’ordine di +2,8 miliardi di euro. Lo smartworking fa lievitare inoltre la spesa per comunicazioni – voce che include dispositivi informatici, canoni telefonici e per la rete dati, che segna un aumento di 625 milioni – e le bollette: il conto per le spese sostenute per l’abitazione, l’acqua, l’elettricità e gli altri combustibili cresce nel 2020 di quasi di 1,4 miliardi.Tendenze che se tutto va bene, vedi i dati di aprile, dovrebbero peraltro migliorare sensibilmente quest'anno , visto il rimbalzo positivo dei consumi.A trainare la caduta generale dei Consumi la riduzione di redditi registrata nell’anno della pandemia: quelli da lavoro, che segnano un crollo di oltre -90 miliardi tra lavoro autonomo e dipendente, ma anche i redditi di capitale sono scesi di -6,4 miliardi di euro a causa della riduzione dei tassi di interesse. Un buco recuperato solo parzialmente dalla politica economica con il sostegno fornito attraverso le prestazioni sociali (+37,6 miliardi).. L’economia della distanza, inoltre, ha messo le ali all’eCommerce e rischia di incidere negativamente sulle attività di prossimità, che rendono vive (e sostenibili) le nostre città», commentapresidente di Confesercenti. “ Senza la ripresa del mercato interno , sarà difficile tornare a crescere. Anche con le riaperture, a fine 2021 avremo recuperato solo 40 dei 120 miliardi di euro di Consumi persi nel 2020, e anche il recupero dei redditi sarà modestissimo., anche considerando che l’ultimo adeguamento degli scaglioni Irpef all’inflazione è avvenuto quasi 15 anni fa. Ma servono anche un ulteriore alleggerimento del costo del lavoro e un grande piano di formazione per le competenze digitali. Soprattutto, c’è bisogno di perseguire ancora una politica di sostegno ai settori che si sono impoveriti durante la crisi pandemica: imprese micro e piccole, e autonomi, che hanno lasciato per strada reddito e capitale».