Gas, tornano gli aumenti in bolletta: a novembre +13,7%

Dopo l'illusione, la nuova stangata. A ottobre la bolletta del gas era calata del 12,9%. A novembre torna invece a salire in maniera importante: +13,7%. A confermarlo è l'Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che, come previsto dal decreto Aiuti Bis, per il quarto trimestre ha azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas e confermato il potenziamento del bonus sociale per le famiglie con un livello Isee fino a 12mila euro. Per il mese di novembre il prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 91,2 euro al Megawattora.

A novembre torna a salire la bolletta del gas

L'aumento della bolletta avrà un impatto notevole sulle famiglie. La stima di spesa per una famiglia tipo, tenendo come media di consumo 1.400 metri cubi annui, è di 1.740 euro per il periodo compreso tra dicembre 2021 e novembre 2022. Vale a dire il 63,7% in più rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo.

Gli aumenti in bolletta nel dettaglio

In dettaglio, per il mese di novembre 2022, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 122,41 centesimi di euro per metro cubo,tasse incluse. Il costo è così suddiviso: spesa per la materia gas naturale, 102,14 centesimi di euro (pari al 83,44% del totale della bolletta con un aumento del 16% circa rispetto al mese di ottobre; 5,60 centesimi di euro (4,58% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, uguale al valore del mese di ottobre 2022.