I già ministri Bellanova e Centinaio e 19 donne, ecco i sottosegretari del Governo Draghi

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 22:46

D

opo giorni di polemiche e lunghe trattative, il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di 39 sottosegretari: 19 donne e 20 uomini. Non è stato nominato — lo sarà in seguito - il sottosegretario con delega allo Sport . ILa partita è stata complessa e ha scatenato molte tensioni all’interno dei partiti che alla fine sono rappresentati con questi pesi: 11 sottosegretari per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, uno del centro democratico, uno di più Europa e uno di Noi con l’Italia.

Ecco la lista completa.

Rapporti con il Parlamento: Deborah Bergamini (Forza Italia) e Simona Malpezzi, Pd, (ministro è Federico d’Incà, 5 Stelle)).

Servizi segreti e alla sicurezza: Franco Gabrielli.

Sud e Coesione territoriale: Danila Nesci, 5 Stelle, (il ministro è Mara Carfagna, Forza Italia).

Innovazione tecnologica: Assuntela Messina, Pd, (il ministro è Vittorio Colao).

Affari Europei: Vincenzo Amendola, Pd (nel Conte-bis, ministro agli Affari europei).

Editoria: Giuseppe Moles, Forza Italia.

Coordinamento della Politica economica: Bruno Tabacci, Centro Democratico.

Ministero degli Esteri: Maria Sereni, Pd, VICEMINISTRO, Manlio Di Stefano, 5Stelle, e Benedetto Della Vedova, +Europa (il ministro è Luigi Di Maio, 5 stelle).

Ministero dell’Interno: Nicola Molteni, Lega, Ivan Scalfarotto, Italia Viva, e Carlo Sibilia, 5 Stelle (il ministra è Luciana Lamorgese).

Ministero della Giustizia: Anna Macina, 5Stelle, e Francesco Paolo Sisto, Forza Italia, (il ministro è Marta Cartabia).

Ministero della Difesa: Giogio Mulè, Forza Italia, e Stefania Pucciarelli, Lega, (ministro della Difesa è Lorenzo Guerini, Pd).

Ministero dell’Economia: Laura Castelli, 5 Stelle, VICEMINISTRO, è viceministro; Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra e Alessandra Sartore (il ministro è Daniele Franco).

Sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia, VICEMINISTRO, Alessandra Todde, %Stelle, VICEMINISTRO, Anna Ascani, Pd, (il ministro è Giancarlo Giorgetti, Lega).

Politiche agricole: Gian Marco Centinaio, Lega (era il ministro delle Politiche agricole e del Turismo nel primo governo Conte), Francesco Battistoni, Forza Italia. (il ministro è Stefano Patuanelli, 5 Stelle).

Transizione ecologica: Ilaria Fontana, 5stelle, e Vannia Gava, Lega, (il ministro è Roberto Cingolani).

Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova, Italia Viva, VICEMINISTRO, (nel Conte bis ministro delle Politiche agricole), Italia Viva, Alessandro Morelli, Lega, VICEMINISTRO, Giancarlo Cancelleri, 5Stelle, (il ministro è Enrico Giovannini).

Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto, 5Stelle, e Tiziana Nisini, Lega, (il ministro è Andrea Orlando, Pd)..

Ministero dell’Istruzione: Barbara Floridia, 5Stelle, e Rossano Sasso, Lega, (il ministro è Patrizio Bianchi).

Ministero dei Beni culturali: Lucia Borgonzoni, Lega, (il ministro è Dario Franceschini, Pd).

Ministero della Salute: Pierpaolo Sileri, 5 Stelle, e Andrea Costa, Noi con l’italia, (il ministro è Roberto Speranza, Leu).