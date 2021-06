L’acquisto di Bitcoin e altre criptovalute è sicuro e affidabile?

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 21:05

on la rapida ascesa deie delle, sempre più persone si stanno interessando a questo mercato e, ovviamente, stanno cercando di capire, con maggior insistenza e attenzione, come funziona e, in special modo, se sia, sicuro o meno. Ragione per la quale, è importante un focus, seppure sintetico, su alcuni aspetti inerenti la sicurezza ovvero quello dal punto di vista delle transazioni e quello dal punto di vista degli investimenti in Bitcoin e in altre criptovalute.A questo proposito, la risposta è semplice: sì.È, da annotare, che la maggior parte di loro accetta acquisti solo da Bitcoin, ma,. Subito dopo aver effettuato l’acquisto, per una maggiore sicurezza, si consiglia di archiviare i Bitcoin in un determinato portafoglio.Prima di tutto, è necessario capire che non ci sono investimenti sicuri.Qualsiasi tipo di investimento è soggetto a qualche rischio. Anche il risparmio ha i suoi rischi. Infatti, è soggetto a decisioni governative, chi non ricorda cosa è successo con il Governo Amato ? Anche l’acquisto di oro ha i suoi rischi, visto che, dopo, tutto il valore dell’oro oscilla per molte variabili. Perfino il lasciare i propri soldi conservati sotto il materasso che, in ogni caso, risulta essere il peggior investimento possibile in termini di ritorno finanziario, non è sicuro, in quanto è soggetto a furti e disastri naturali.Quindi la domanda corretta che dovrebbe essere posta è:Se si vuol imparare tutto su Bitcoin e criptovalute, senza dubbio, Bitcoin Pro risulta essere di fondamentale importanza.Proviamo, comunque, ad evidenziare alcuni dei punti principali che potrebbero andare a caratterizzare i rischi di svalutazione di Bitcoin nel tempo e, di conseguenza, farci perdere denaro. Attualmente, investire in Bitcoin è un po’ come se si andasse a scommettere su una nuova tecnologia, un nuovo sistema in grado di rivoluzionare il modo in cui conduciamo le transazioni finanziarie.Pertanto,, perché, magari si rendono conto che non è così utile come avrebbe dovuto essere, oppure perché vanno ad incontrare dei problemi, delle difficoltà e un senso insicurezza che rivelano debolezze nel sistema.Attualmente ci sono centinaia di scienziati, medici, dottori, ingegneri, imprenditori, banche e grandi aziende che conducono studi sulla blockchain, ossia la tecnologia che supporta Bitcoin. Inoltre, Bitcoin è già utilizzato nella pratica da milioni di persone e si è dimostrato più sicuro dell’attuale sistema di transazioni bancarie. Difficilmente, quindi, la tendenza si invertirebbe in questo senso.. Qualsiasi Paese che decida di vietare le transazioni in Bitcoin, può, in pratica andare ad influenzare il mercato nel suo complesso, soprattutto se è un paese di grande espressione per la valuta, come la Cina o gli Stati Uniti.Andando a concludere, attualmente, lo scenario Bitcoin per ciò che verte l’aspetto governativo, è abbastanza positivo, poiché la stragrande maggioranza dei paesi non vieta questa criptovaluta.