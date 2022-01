Sci: la Vialattea adesso parla inglese

Passaggio di proprietà per uno dei più grandi comprensori sciistici delle Alpi. Vialattea, il comprensorio sciistico delle montagne olimpiche torinesi da Sestrieres Spa è passato in mani inglesi. Il cento per cento delle sue quote è stato acquisito dal fondo britannico Icon.

Il Sestriere

La sfida di Icon

Sestrieres gestisce 47 impianti risalita distribuiti su diverse vallate per un totale di 305 chilometri di piste. Icon (gestore di fondi di investimento indipendente con circa 5 miliardi di dollari di portafoglio) dovrà ora lavorare per rilanciare il comprensorio, migliorare la gestione degli impianti e invertire la tendenza sugli investimenti, oggetto di ripetute critiche. Determinante nella trattativa è stata la concessione ventennale che la Sestrieres ha firmato nel maggio 2020 e che garantisce alla società, a fronte di soli 30 milioni di euro di investimenti, circa 180 milioni di utile nel periodo 2020-2040, come ricostruito dal quotidiano Repubblica.

Subito sul piatto 30 milioni per le infrastrutture

La nuova proprietà ha annunciato un programma di sviluppo e di rinnovo, con 30 milioni per le infrastrutture, gli stessi già previsti dalla concessione. Inoltre prevede un rafforzamento della digitalizzazione, delle strategie commerciali e di marketing. I livelli occupazionali, invece, dovrebbero restare invariati. Alla presidenza sarà confermato Giovanni Brasso. Icon intende sostenere un piano di sviluppo a lungo termine a beneficio del business e delle comunità ed istituzioni locali nel loro complesso.