Seconda rata Imu, ecco cosa fare per chi non ha rispettato la scadenza

Il 16 dicembre è scaduto il termine per il pagamento della seconda rata dell'Imu (Imposta municipale unica). Per chi non avesse ancora corrisposto il pagamento, niente è ancora perduto anche se più si aspetta più il rischio è di pagare interessi e penali in aggiunta all'importo dovuto.

Come fare per mettersi in regola

Il primo passo dopo aver mancato la scadenza o aver pagato solo una parte dell'importo, magari per errore, è il ravvedimento operoso. Questa formula prevede il pagamento della somma dovuta in un'unica soluzione con interessi e sanzioni del 4 e 5%. Successivamente, per chi ancora non si fosse messo volontariamente in regola, arriva l'avviso bonario con un maaggiorazione del 10% più gli interessi legali. Infine, scatta la cartella esattoriale che prevede il 30% di sanzioni più gli interessi legali. Nel video seguente il punto dell'economista Gianni Lepre.

(Italpress)