Viareggio, il carnevale a settembre divide le associazioni di categoria

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 15:23

Il Carnevale di Viareggio nel sarà in settembre. Foto di archivio, fonte: viareggio.ilcarnevale.com

Confesercenti: Si darà respiro a tutta la filiera

Federalberghi: Viareggio si svuota ad ottobre

on ci sono solo il Natale , ila dover soccombere al. A subire le conseguenze di questa seconda ondata c’è già anche ilha, infatti, già annunciato diil suo a(l’ipotesi più accreditata è che si parta con la seconda quindicina del mese). La decisione, presa dalla presidenteinsieme con il sindaco, sta dividendo ledi categoria. E se persettembre è perfetto per allungare la stagione e dare respiro al turismo, dall’altrapuntava su ottobre anche per una questione “logistica”: a settembre sono, infatti, ancora montati i dehors della Passeggiata e gli stabilimenti balneari.«Questa prospettiva ci convince più dell’idea del Carnevale estivo – commenta a La Nazione la presidente disa– nell’ottica di undella. Fin da subito, avevamo auspicato che si scegliesse questo orizzonte temporale perché a settembre Viareggio si “svuota” e prolungare la stagione è un’assoluta necessità, specialmente nella finestra temporale che porta fino ai, nella speranza che la manifestazione possa ripartire col botto. In questo modo, si darà respiro a tutta la filiera del turismo e soprattutto alle imprese della. Viareggio non poteva abdicare al Carnevale sia per una questione simbolica, sia per l’appeal della manifestazione. E quella di settembre è un’opportunità interessante per fare da ponte tra la stagione estiva e il boom dei Comics».Non è d’accordo, soprattutto in merito allo “svuotamento a settembre” di Viareggio,, presidente di: «La notizia ci ha colto un po’ impreparati – spiega – perché non era tra le opzioni che avevamo messo sul tavolo nella riunione che abbiamo avuto con la Fondazione Carnevale. Chiaramente, non sarà possibile fare il Carnevale a febbraio o in primavera; a questo punto, però, la soluzione migliore per allungare la stagione erasu. In questo modo, sarà difficile dare camere per una o due notti a chi si muoverà per il Carnevale, perché la speranza è che, come negli anni pre-Covìd, a settembre ci siano gli stranieri che tendenzialmente fanno vacanze più lunghe. Inoltre, la manifestazione muove unquasi esclusivamentee non è detto che ci sia voglia di spostarsi subito dopo ildei ragazzi. E sempre nell’ottica di allungare la stagione, bisogna tener presente che il calo fisiologico dia Viareggio si registra a, non a settembre. Forse si è voluto anticipare per poi far lavorare i carristi in vista dell’edizione 2022. Inoltre, ci sono una serie dia cui bisognerà dare risposta, perché i dehors dellae gli, a settembre, saranno ancora montati».