Vino: Fondazione Enpaia acquista il 4% di Masi agricola

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza degli addetti e impiegati in agricoltura, ovvero la Fondazione Enpaia ha acquistato il 4% di Masi Agricola Spa, storica e importante azienda vitivinicola italiana, che produce e distribuisce vini di alto pregio, ancorati ai valori del territorio delle Venezie, tra cui l'iconico Amarone. Si tratta del secondo ingresso nel capitale di Masi Agricola, dopo che nel 2021 Renzo Rosso, fondatore di Diesel, aveva rivelato il 7,5% delle quote societarie.

Fondazione Enpaia acquista il 4% di Masi agricola

Fondazione Enpaia rileva il 4% di Masi agricola

La Fondazione Enpaia punta forte sul made in italy in un settore strategico e importante come quello vitivinicolo. E lo ha fattoinvestendo in una delle aziende più importanti del settore Masi Agricola Spa. Radicata in Valpolicella Classica, area geografica della provincia di Verona, Masi produce e distribuisce Amarone e altri vini di pregio ispirati ai valori del territorio delle Venezie. L’impiego di uve e metodi autoctoni e l’attività di ricerca e sperimentazione del suo Gruppo tecnico, ne fanno uno dei produttori italiani di vini d’eccellenza più conosciuti al mondo. Il Gruppo vanta infatti prodotti conosciuti e apprezzati in oltre 120 Paesi. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza degli addetti e impiegati in agricoltura ha quindi deciso di acquistare il 4% del capitale societario dell'azienda veronese.

Il presidente di Enpaia brinda all'acquisizione: «Investiamo in un'azienda ben strutturata»

In una situazione di pesante incertezza economica che ha riguardato tanti settori, il Gruppo Masi negli ultimi mesi ha avuto notevoli performance, nonostante il rallentamento dovuto alla pandemia. Anche per questa ragione, secondo Giorgio Piazza, presidente della Fondazione «è fondamentale investire nel made in Italy, che vede nel vino uno dei pilastri che incarna lo stile di vita italiano ammirato in tutto il mondo. In questo specifico caso si tratta di un investimento in un’azienda ben strutturata, con un’altissima redditività e ulteriori possibilità di sviluppo».

Masi plaude all'operazione di Enpaia

Masi brinda all'operazione di acquisizione di Enpaia. «Riteniamo positivo il fatto che la Fondazione Enpaia abbia acquistato il 4% del capitale della nostra Società - ha dichiarato la cantina in una nota stampa - Dalle dichiarazioni rilasciate abbiamo potuto comprendere quanto il nuovo azionista condivida un approccio di lungo periodo e abbia una forte sensibilità per le caratteristiche peculiari dell’agricoltura e dei vini premium, espressione strategica del Made in Italy nel mondo, apprezzando la Società nella sua strategia attuale. Masi Agricola, che si propone come brand premium e internazionale, è azienda ben ancorata alla terra e all’agricoltura, per storia sua e della famiglia che l’ha fondata e che da 250 anni la conduce. Questo le dà la solidità che occorre per affrontare un futuro sfidante, ma denso di opportunità».