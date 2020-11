Microimprese, famiglia e turismo: come la Lombardia vede la ripresa

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 06:40

Lo studio si è basato su 76 sondaggi effettuati da docenti delle Università di Milano e Pavia

Temi cruciali: sostenibilità e ruolo dei Comuni

Attenzione alle microimprese

Occhi puntati alla ripartenza del turismo

Le Prugne della California

ellaitaliana più martoriata dal coronavirus , con il maggiore il più alto numero di(si viaggia attorno ai 10 milioni, tanti quanti uno Stato) è uscito il rapporto ''Polis Lombardia 2020''. In sintesi, la azioni per ripartire - dopo lo sconquasso della- si concentrano attorno ai patti di filiera, l'istituzione di manager territoriali e di unper laLosi è basato su 76 sondaggi effettuati dadel Politecnico di Milano, dell'Università Cattolica di Milano e dell'Università di Pavia. Particolare attenzione è dedicata alla, al ruolo dei- sempre più autonomi e organizzati - alle, che devono essere aiutate con interventi sociali e finanziari semplificati, all'incremento della, al potenziamento delleper agire sulla fiscalità e, soprattutto, al mondo produttivo.In particolare, il rapporto sottolinea che lenecessitano di azioni di aggregazione, per superare le difficoltà di accesso al credito e di capacità finanziaria degli investimenti. Vanno scrittidiin cui le imprese maggiori diventino trainanti, accompagnando verso la ripresa anche gli attori più piccoli e fragili. Da promuovere il rimpatrio di alcune produzioni, sicuramente quelle legate al mondo della salute.Nel rapporto, presentato dagli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Raffaele Cattaneo, un capitolo specifico è dedicato al mondo del turismo . «In questo settore - scrivono gli estensori Giovanni Azzone, Mauro Magatti e Antonella Zucchella - sono auspicabili nuove forme diper rinforzare la consistenza economica e finanziaria di possibili investimenti e per favorire da più imprese e soggetti, la gestione collettiva di singoli servizi. Nuovipossono valorizzare in modo mirato le quattro aree vanto della nostra regione:e deie delle''.indispensabile anche per combattere le nuove povertà che colpiscono oltre il 15% dei lombardi.